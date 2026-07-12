Homem que devia ao ‘patrão’ no tráfico é morto a tiros na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 31 anos foi morto a tiros no Bairro Nova Esmeraldas, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (11/7). Conforme relato de testemunhas, ele tinha dívidas com o tráfico de drogas e devia uma grande quantia ao “patrão”, para quem trabalhava.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), moradores da região ouviram os disparos por volta das 19h de ontem e encontraram o homem caído na Rua Belo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, a vítima trabalhava vendendo drogas, mas devia ao tal do “patrão”. O celular da vítima tocava bastante e os militares conseguiram ver uma conversa no telefone que falava sobre venda de drogas e transferência via pix.

Uma mulher, que também não quis se identificar, relatou que conhecia o homem e que ele havia pedido para dormir na casa dela antes de ser morto. Ela também admitiu que sabia que ele tinha envolvimento com o tráfico da região.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que o “patrão” passou pelo local em um horário compatível com o do crime, mas os policiais não o encontraram. Um rapaz que havia comprado dois pinos de cocaína com a vítima momentos antes do assassinato foi abordada, mas não tinha relação com o crime.

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Segundo a PM, a vítima tinha passagem por tráfico de drogas. A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local e constatou que os tiros foram disparados no rosto, mas não foi possível identificar a quantidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim e a PC vai investigar o caso.

