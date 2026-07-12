'Se eu não posso, ninguém pode', diz atirador expulso de adega em Betim

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma briga em uma adega em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com disparos de arma de fogo e três pessoas feridas na madrugada deste domingo (12/7).

A tentativa de homicídio se deu após um indivíduo ter tido desavenças e ser retirado à força do local pelos funcionários devido a uma confusão iniciada por motivos passionais não esclarecidos.

De acordo com registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, de 28 anos, teria já uma desavença com um dos trabalhadores da adega.

Antes de ser compelido a sair da propriedade, ele proferiu ameaças contra os presentes, declarando que, se a diversão tivesse chegado ao fim para ele, o mesmo ocorreria com todos os demais ocupantes do espaço. "Se eu não posso, ninguém pode", teria dito.

Pouco tempo depois de ser colocado para fora, o homem retornou conduzindo um veículo escuro.

De dentro do carro, ele efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em direção ao estabelecimento, atingindo três pessoas que estavam no local.

Após o ataque, o atirador evadiu-se e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado pela polícia.

Tiroteio em adega de Betim deixa três feridos Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Como foi o socorro às vítimas?

O socorro às vítimas foi realizado prontamente, sendo todas encaminhadas ao Hospital Regional de Betim.

Os feridos incluem um segurança de 22 anos, que foi alvejado no pulso ao tentar buscar abrigo, uma jovem de 19 anos, atingida nas costas e na região da virilha, e um homem de 34 anos, cujo estado de saúde é reportado como o mais grave entre os atingidos.

Além das lesões físicas sofridas pelos clientes e funcionários, os projéteis causaram avarias na infraestrutura da adega deixando orifícios nas paredes e quebrando garrafas.

O dono do comércio, um jovem de 26 anos, formalizou a denúncia junto à polícia, relatando também os prejuízos materiais causados pela ação criminosa.

O gerente do estabelecimento forneceu aos policiais militares informações sobre a identidade do suspeito, possibilitando o reconhecimento do autor dos disparos.

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As forças de segurança seguem realizando buscas na tentativa de localizar o indivíduo, que permanece foragido.

Tiroteio em adega

Conflito inicial: discussão motivada por questões passionais entre o suspeito e funcionários

discussão motivada por questões passionais entre o suspeito e funcionários Expulsão: retirada forçada do homem do estabelecimento pela equipe de segurança

retirada forçada do homem do estabelecimento pela equipe de segurança Ameaça verbal: declaração do suspeito de que causaria danos generalizados

declaração do suspeito de que causaria danos generalizados Retorno armado: chegada do indivíduo em um carro, seguida de múltiplos disparos

chegada do indivíduo em um carro, seguida de múltiplos disparos Socorro: atendimento médico das três vítimas atingidas no Hospital Regional de Betim

atendimento médico das três vítimas atingidas no Hospital Regional de Betim Investigação: fornecimento da identidade do suspeito pelo gerente à Polícia Militar

Segurança para estabelecimentos comerciais

