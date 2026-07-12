'Se eu não posso, ninguém pode', diz atirador expulso de adega em Betim
Conflito motivado por questões passionais resulta em ataque armado contra estabelecimento comercial; suspeito permanece foragido
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Uma briga em uma adega em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com disparos de arma de fogo e três pessoas feridas na madrugada deste domingo (12/7).
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A tentativa de homicídio se deu após um indivíduo ter tido desavenças e ser retirado à força do local pelos funcionários devido a uma confusão iniciada por motivos passionais não esclarecidos.
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De acordo com registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, de 28 anos, teria já uma desavença com um dos trabalhadores da adega.
Antes de ser compelido a sair da propriedade, ele proferiu ameaças contra os presentes, declarando que, se a diversão tivesse chegado ao fim para ele, o mesmo ocorreria com todos os demais ocupantes do espaço. "Se eu não posso, ninguém pode", teria dito.
Pouco tempo depois de ser colocado para fora, o homem retornou conduzindo um veículo escuro.
De dentro do carro, ele efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em direção ao estabelecimento, atingindo três pessoas que estavam no local.
Após o ataque, o atirador evadiu-se e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado pela polícia.
Como foi o socorro às vítimas?
O socorro às vítimas foi realizado prontamente, sendo todas encaminhadas ao Hospital Regional de Betim.
Os feridos incluem um segurança de 22 anos, que foi alvejado no pulso ao tentar buscar abrigo, uma jovem de 19 anos, atingida nas costas e na região da virilha, e um homem de 34 anos, cujo estado de saúde é reportado como o mais grave entre os atingidos.
Além das lesões físicas sofridas pelos clientes e funcionários, os projéteis causaram avarias na infraestrutura da adega deixando orifícios nas paredes e quebrando garrafas.
O dono do comércio, um jovem de 26 anos, formalizou a denúncia junto à polícia, relatando também os prejuízos materiais causados pela ação criminosa.
O gerente do estabelecimento forneceu aos policiais militares informações sobre a identidade do suspeito, possibilitando o reconhecimento do autor dos disparos.
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As forças de segurança seguem realizando buscas na tentativa de localizar o indivíduo, que permanece foragido.
Tiroteio em adega
- Conflito inicial: discussão motivada por questões passionais entre o suspeito e funcionários
- Expulsão: retirada forçada do homem do estabelecimento pela equipe de segurança
- Ameaça verbal: declaração do suspeito de que causaria danos generalizados
- Retorno armado: chegada do indivíduo em um carro, seguida de múltiplos disparos
- Socorro: atendimento médico das três vítimas atingidas no Hospital Regional de Betim
- Investigação: fornecimento da identidade do suspeito pelo gerente à Polícia Militar
Segurança para estabelecimentos comerciais
- Treinamento da equipe: capacitação dos funcionários para mediação de conflitos e identificação de comportamentos de risco
- Monitoramento por vídeo: instalação de câmeras de segurança com armazenamento em nuvem para registro de eventos
- Protocolos de evacuação: definição de rotas de fuga claras para proteger clientes em situações de emergência
- Colaboração policial: manutenção de contato com as bases locais de segurança para rondas preventivas