Passageiros escapam de ônibus em chamas em rodovia do Norte de Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio atingiu um ônibus de transporte interestadual e obrigou mais de 40 ocupantes a escapar das chamas, na madrugada deste domingo (12/07), por volta das 3h30, na BR-251, na altura do km 290, em Salinas, no Norte de Minas.

A região, situada em um trecho de tráfego intenso que liga Minas Gerais aos estados da Bahia e São Paulo, é caracterizada por áreas rurais. Não houve feridos entre os 41 passageiros, mas o veículo foi destruído.

O ônibus viajava no sentido São Paulo–Bahia quando o fogo começou. Diante da emergência, o motorista e os passageiros agiram rapidamente, abandonando o veículo antes que as chamas se propagassem por toda a cabine e pelo compartimento de carga.

A agilidade na evacuação foi determinante para que o episódio não terminasse em tragédia humana.

Ao chegarem ao local, os militares do 8º Pelotão de Bombeiros Militar depararam-se com o coletivo já consumido pelas chamas. A equipe iniciou imediatamente o combate aos focos remanescentes e realizou as manobras de rescaldo necessárias para garantir que o incêndio não fosse reativado.

A operação foi essencial para eliminar os riscos de novos focos e assegurar a estabilidade da área para os demais usuários da rodovia.

Como está o trânsito no local?

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para organizar o tráfego na BR-251, que precisou ser monitorado durante a atuação das equipes de socorro. As pistas estão liberadas.

Os agentes trabalharam para garantir a segurança dos viajantes e facilitar o acesso dos veículos de emergência ao ponto exato do incidente, prevenindo congestionamentos e novos acidentes no trecho.

Sobre os riscos controlados na cena, o comando da operação destacou a importância da celeridade nas ações de combate. “Os militares realizaram o combate aos focos remanescentes e as ações de rescaldo, eliminando os riscos existentes na área”, informou o CBMMG.

As causas que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas por meio de investigação técnica. O registro da ocorrência será encaminhado aos órgãos competentes para que as circunstâncias da falha mecânica ou elétrica que deu início ao sinistro sejam devidamente apuradas.

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A BR-251, no Norte de Minas, tem sido palco de ocorrências graves nos últimos meses. Em 24 de maio de 2026, uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão em Santa Cruz de Salinas resultou em um incêndio de grandes proporções, deixando oito mortos e nove feridos.

Pânico na viagem em Salinas

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