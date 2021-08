Mais de 30 veículos foram queimados no incêndio em oficina de ônibus de BH

Oito equipes do Corpo de Bombeiros participaram do combate ao fogo em uma oficina especializada em reforma de ônibus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









"Retiramos, junto com o apoio dos funcionários, oito veículos, aproximadamente 40 veículos estavam no local. O serviço maior foi evitar que o incêndio se propagasse para outras edificações, inclusive um posto de combustível. Havia oito equipes empenhadas e mais de 20 militares apoiando", afirmou o tenente Rocha, do Corpo de Bombeiros.





O fogo começou por volta das 13h30. Inicialmente, seis equipes dos bombeiros se deslocaram para combater as chamas, número este que aumentou para oito, conforme relato acima. Por volta das 15h30, o fogo foi praticamente extinto. Com isso, os militares passaram a fazer apenas um rescaldo.





Como o fogo atingiu a rede elétrica, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) esteve no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e direcionou uma equipe da perícia criminal ao local para realizar os primeiros levantamentos.