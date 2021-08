Bombeiros combatem incêndio em empresa de ônibus na Região Norte de BH

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

(foto: WhatsApp/Reprodução)

Um incêndio em uma empresa de ônibus de turismo mobiliza o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (23/08), no Bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte. Uma grande fumaça preta pode ser vista de diversos pontos da cidade.De acordo com a corporação, no local, há vários ônibus estacionados, sendo que um deles já foi atingido pelas chamas.Ainda segundo os bombeiros, há vazamento de combustível e risco de propagação para outros estabelecimentos.Seis viaturas da corporação estão empenhadas no combate.

Aguarde mais informações.