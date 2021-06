Testemunho em 2015 pode ter motivado incêndio em garagem de ônibus em BH

Incêndio em garagem destruiu 10 ônibus na manhã desta terça (15/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O incêndio

A Polícia Civil prendeu, nesta terça (15/6), um homem de 35 anos acusado de ser o do incêndio que destruiu 10 ônibus durante a manhã em BH. O crime aconteceu no Bairro Aparecida, Região Noroeste da capital mineira.De acordo com o delegado Artur Alberto Neves Vieira, que está à frente das investigações, a polícia trabalha com duas possíveis motivações para o crime.Uma delas tem a ver com outro crime cometido pelo suspeito. Em 2015, a Polícia Federal (PF) o prendeu porde drogas em uma rodovia.O proprietário da garagem incendiada nesta terçacontra ele na ocasião por ter ligação com o veículo envolvido no comércio ilegal.Outra possibilidade levantada pelo delegado é a pratica de preços abaixo do mercado pela empresa da vítima. Como o suspeito também trabalha no ramo dos transportes, ele pode ter ficadocom o valor dos fretes da vítima, o que prejudicaria o seu negócio.A empresa do suspeito tem sede no Bairro JK, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.A polícia chegou até ele por meio de diligências materiais e verbais. Dentro do carro do suspeito, os agentes acharam um galão de combustível e roupas usadas no crime.O homem ficou preso até 2018 e estava em liberdade condicional. Ao indiciou pelo crime de incêndio, com pena entre três e seis anos de prisão. Os agentes já o encaminharam ao sistema prisional.Ele não agiu sozinho no crime. O primo do acusado é o homem filmado por uma câmera de segurança. Esse segundo envolvido ainda estava foragido até o fim da tarde desta terça.Cinco viaturas do Corpo deatuaram na garagem do Bairro Aparecida desde as 6h50 desta terça-feira. As chamas foram controladas por volta de 8h45.As labaredas destruíram ao menos 10 veículos. A fumaça pôde ser vista de prédios situados a vários quarteirões de distância do incidente.Uma creche ao lado do abrigo de coletivos foi evacuada. As autoridades cancelaram as aulas por todo o dia para evitar a intoxicação das crianças por fumaça.Os militares chegaram a alertar para o risco de explosão na garagem, onde havia um tanque de combustível. Com o controle do fogo, os bombeiros descartaram a hipótese.