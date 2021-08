Bombeiros de Minas vão compor equipe de missão humanitária no Haiti

Bombeiros fazem parte do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Neste domingo (22/8), quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) irão embarcar em um voo da Força Aérea Brasileira com destino a Porto Príncipe, no Haiti. A missão humanitária enviada pelo governo federal vai ajudar o país com as buscas e salvamentos da população haitiana, que foi atingida por um forte terremoto no último sábado (14/8).

Os bombeiros Capitão Tiago Silva Costa, Tenente Rafael Rocha, Sargento Wesley Bernardes Faria e Sargento Thales Leite Braga irão compor a equipe formada por outros militares de Brasília. Os quatro têm experiência em desastres, inclusive, foram enviados a Moçambique, em 2019, quando o Ciclone Idai atingiu o país africano.

A ajuda humanitária é uma ação conjunta do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), "a missão contará com a participação de uma aeronave de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, prevista para partir em direção a Porto Príncipe no próximo final de semana, com o propósito de levar pessoal e material de apoio à emergência humanitária".

A equipe será composta por especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas. Também serão enviados na missão kits de medicamentos e insumos para assistência farmacêutica emergencial, doados pelo Ministério da Saúde.

Inicialmente, a previsão é que os brasileiros fiquem em território haitiano durante 21 dias.

Terremoto

Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o sudoeste do Haiti no sábado (14/8). Nessa quarta (18/8), o serviço de Proteção Civil do Haiti atualizou o balanço da tragédia, que já somava 2.189 mortos, 332 desaparecidos e mais de 12.000 feridos.

Segundo a AFP, o caos impera na região e os desabrigados também precisam enfrentar as chuvas provocadas pela passagem do furacão Grace, que está atingindo a América Central ao longo desta semana.

Devido a complicada situação haitiana, o governo brasileiro anunciou, ontem, que enviará a missão humanitária. A decisão foi tomada em coordenação com vários ministérios e prevê o envio de uma missão multidisciplinar "em resposta emergencial à tragédia causada pelo terremoto em 14 de agosto", informou a chancelaria, sem especificar quantos efetivos farão parte do contingente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira