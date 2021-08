Julgamento é adiado em BH após agressão de advogado em sessão

O julgamento estava na fase de oitiva das testemunhas quando foi suspenso pela briga dos advogados (foto: Joubert Oliveira/TJMG/Divulgação)

O julgamento da morte de um servidor público que ocorria no 2° Tribunal do Júri de Belo Horizonte, nesta terça-feira (24/8), foi suspenso e adiado após o assistente de acusação agredir o advogado de defesa, informou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio de sua assessoria de imprensa.





A confusão envolveu os advogados José Arteiro, que representa a família da vítima, Geraldo Pedro Batista, e Anderson Marques, que representa o réu Paulo Alkmim Neto.





De acordo com o TJMG, após a confusão, Marques deu voz de prisão ao colega, que foi detido.





A briga ocorreu no momento em que era feita a oitiva de testemunhas. O réu não chegou a ser interrogado, e nem foi iniciada a fase de debates entre acusação e defesa.





O TJMG informou que o julgamento do caso foi remarcado para 1º de dezembro.

Morte motivada por negociação de imóvel





O crime aconteceu em 10 de março de 2010, no apartamento da vítima, localizado no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. Paulo Alkimin Neto, que era corretor de imóveis, teria matado o servidor público Geraldo Pedro Batista depois de um desentendimento por causa da negociação de um imóvel.





A vítima tinha comprado um apartamento, mas não gostou do imóvel e decidiu adquirir uma outra unidade no mesmo prédio. Para que o corretor garantisse o novo apartamento, Geraldo deu um sinal de R$ 45 mil.





Porém, a vítima não conseguiu vender o primeiro imóvel para comprar o outro e decidiu desfazer o negócio. Mas o dinheiro nunca foi devolvido.





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) alega que o crime teve motivação torpe, já que o réu teria premeditado a morte do servidor com intenção de pegar o comprovante da negociação no apartamento de Geraldo. Segundo a denúncia, a vítima dormia no momento em que foi morta, o que teria dificultado sua defesa diante da agressão.

