Alerta de tempo seco: Minas Gerais sob perigo potencial de baixa umidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de baixa umidade, classificado com grau de severidade de perigo potencial, o primeiro nível de alerta climático que antecede situações mais críticas.

Dos 623 municípios brasileiros abrangidos por esse alerta, 64 estão localizados em Minas Gerais. Esse montante mineiro representa 7,5% do total de 853 cidades do estado.

O percentual mineiro equivale a 10,27% da abrangência nacional do alerta, que ainda impacta municípios nos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Goiás, Tocantins, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

O fenômeno climático de baixa umidade tem início previsto para o dia 13 de julho de 2026, às 12h, estendendo-se até as 18h do mesmo dia.

Durante esse período, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de danos à saúde da população.

No território mineiro, as áreas afetadas pela baixa umidade concentram-se nas regiões do Noroeste de Minas e do Norte de Minas.

Essas regiões devem redobrar a atenção durante o período de validade do aviso meteorológico emitido pelo órgão oficial.

O que fazer para minimizar impactos da secura?

Para mitigar os efeitos da baixa umidade, o INMET estabeleceu recomendações específicas que devem ser seguidas pela população. É indispensável a ingestão frequente de líquidos, a fim de manter a hidratação, além de evitar o desgaste físico durante o período mais seco do dia.

O instituto também orienta que a exposição solar seja evitada nas horas em que as temperaturas estiverem mais elevadas.

Além das orientações preventivas, o INMET ressalta que, em casos de necessidade ou para obtenção de informações adicionais, os cidadãos devem buscar suporte junto aos órgãos de proteção.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende emergências através do número 193.

A vigilância constante durante o intervalo do alerta é fundamental para garantir a segurança dos moradores das regiões impactadas.

As autoridades reforçam que, embora o risco seja considerado baixo, a adoção de medidas simples de cuidado individual é a melhor forma de enfrentar a estiagem momentânea.

Este aviso de caráter preventivo serve como um lembrete da importância de acompanhar as atualizações meteorológicas oficiais.

A população mineira deve se manter informada sobre possíveis novas notificações que possam ser emitidas pelo INMET caso a situação climática apresente qualquer alteração significativa nas próximas horas.

Cuidados e prevenção no tempo seco



Hidratação corporal: beber água com frequência ao longo de todo o dia

beber água com frequência ao longo de todo o dia Proteção solar: evitar a exposição ao sol nos horários de temperaturas mais elevadas

evitar a exposição ao sol nos horários de temperaturas mais elevadas Cuidados físicos: restringir o desgaste físico durante as horas mais secas

restringir o desgaste físico durante as horas mais secas Ambientes internos: manter os locais arejados e, se necessário, utilizar umidificadores ou bacias com água

manter os locais arejados e, se necessário, utilizar umidificadores ou bacias com água Atenção à saúde: procurar orientação médica caso surjam problemas respiratórios

Canais de emergência e suporte

Defesa Civil: acionar pelo telefone 199 para orientações ou situações de risco

acionar pelo telefone 199 para orientações ou situações de risco Corpo de Bombeiros: ligar para o 193 em casos de focos de incêndio ou emergências

ligar para o 193 em casos de focos de incêndio ou emergências Monitoramento INMET: acompanhar as atualizações meteorológicas oficiais para novas notificações sobre o clima



Municípios mineiros em alerta

Arinos

Berizal

Bonito de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Curral de Dentro

Espinosa

Formoso

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Juvenília

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

São Romão

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Ubaí

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

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Fonte: Inmet