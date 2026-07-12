Alerta de tempo seco: Minas Gerais sob perigo potencial de baixa umidade
Queda dos índices de umidade em 64 cidades mineiras demanda prevenção para evitar riscos à saúde e a propagação de focos de incêndio
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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de baixa umidade, classificado com grau de severidade de perigo potencial, o primeiro nível de alerta climático que antecede situações mais críticas.
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Dos 623 municípios brasileiros abrangidos por esse alerta, 64 estão localizados em Minas Gerais. Esse montante mineiro representa 7,5% do total de 853 cidades do estado.
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O percentual mineiro equivale a 10,27% da abrangência nacional do alerta, que ainda impacta municípios nos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Goiás, Tocantins, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.
O fenômeno climático de baixa umidade tem início previsto para o dia 13 de julho de 2026, às 12h, estendendo-se até as 18h do mesmo dia.
Durante esse período, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de danos à saúde da população.
No território mineiro, as áreas afetadas pela baixa umidade concentram-se nas regiões do Noroeste de Minas e do Norte de Minas.
Essas regiões devem redobrar a atenção durante o período de validade do aviso meteorológico emitido pelo órgão oficial.
O que fazer para minimizar impactos da secura?
Para mitigar os efeitos da baixa umidade, o INMET estabeleceu recomendações específicas que devem ser seguidas pela população. É indispensável a ingestão frequente de líquidos, a fim de manter a hidratação, além de evitar o desgaste físico durante o período mais seco do dia.
O instituto também orienta que a exposição solar seja evitada nas horas em que as temperaturas estiverem mais elevadas.
Além das orientações preventivas, o INMET ressalta que, em casos de necessidade ou para obtenção de informações adicionais, os cidadãos devem buscar suporte junto aos órgãos de proteção.
A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende emergências através do número 193.
A vigilância constante durante o intervalo do alerta é fundamental para garantir a segurança dos moradores das regiões impactadas.
As autoridades reforçam que, embora o risco seja considerado baixo, a adoção de medidas simples de cuidado individual é a melhor forma de enfrentar a estiagem momentânea.
Este aviso de caráter preventivo serve como um lembrete da importância de acompanhar as atualizações meteorológicas oficiais.
A população mineira deve se manter informada sobre possíveis novas notificações que possam ser emitidas pelo INMET caso a situação climática apresente qualquer alteração significativa nas próximas horas.
Cuidados e prevenção no tempo seco
- Hidratação corporal: beber água com frequência ao longo de todo o dia
- Proteção solar: evitar a exposição ao sol nos horários de temperaturas mais elevadas
- Cuidados físicos: restringir o desgaste físico durante as horas mais secas
- Ambientes internos: manter os locais arejados e, se necessário, utilizar umidificadores ou bacias com água
- Atenção à saúde: procurar orientação médica caso surjam problemas respiratórios
Canais de emergência e suporte
- Defesa Civil: acionar pelo telefone 199 para orientações ou situações de risco
- Corpo de Bombeiros: ligar para o 193 em casos de focos de incêndio ou emergências
- Monitoramento INMET: acompanhar as atualizações meteorológicas oficiais para novas notificações sobre o clima
Municípios mineiros em alerta
Arinos
Berizal
Bonito de Minas
Brasília de Minas
Buritis
Capitão Enéas
Catuti
Chapada Gaúcha
Cônego Marinho
Curral de Dentro
Espinosa
Formoso
Francisco Sá
Fruta de Leite
Gameleiras
Grão Mogol
Ibiracatu
Icaraí de Minas
Indaiabira
Itacarambi
Jaíba
Janaúba
Januária
Japonvar
Juvenília
Lontra
Luislândia
Mamonas
Manga
Matias Cardoso
Mato Verde
Mirabela
Miravânia
Montalvânia
Monte Azul
Montes Claros
Montezuma
Ninheira
Nova Porteirinha
Novorizonte
Padre Carvalho
Pai Pedro
Patis
Pedras de Maria da Cruz
Pintópolis
Porteirinha
Riacho dos Machados
Rio Pardo de Minas
Rubelita
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Santo Antônio do Retiro
São Francisco
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Paraíso
São Romão
Serranópolis de Minas
Taiobeiras
Ubaí
Urucuia
Vargem Grande do Rio Pardo
Varzelândia
Verdelândia
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Fonte: Inmet