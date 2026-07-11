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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Homem é suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-namorada em BH

Ele também teria furtado o celular de uma amiga da ex em um bar no Bairro União. O suspeito não foi localizado por policiais militares

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/07/2026 16:05

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Os militares encontraram o suspeito com o rosto ensanguentado e uma foice em mãos
Os policiais fizeram um rastreamento na região e na casa do suspeito, mas até o momento, ele não foi localizado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 29 anos é procurado pela Polícia Militar depois de agredir a ex-namorada, de 17 anos, furtar o celular da amiga dela, de 18, e ameaçar matar as duas. Os crimes foram cometidos em um bar, na Avenida Alberto Cintra, Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (11/7). 

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De acordo com a adolescente, os dois se relacionaram por cerca de três meses. Eles terminaram, mas, segundo ela, o ex-namorado não aceita o fim do relacionamento. 

A jovem contou aos policiais que, por volta das 2h, ia até o banheiro do bar quando foi surpreendida pelo suspeito. Ele teria xingado, a puxou pelos cabelos e disse que ela iria embora com ele. Nesse momento, as amigas chegaram para ajudá-la. 

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Conseguiram fazê-lo parar com as agressões e impediram que ele a levasse embora. A vítima contou aos policiais que, não satisfeito, o suspeito pegou o celular de uma de suas amigas e fugiu do local. Mas antes de deixar o bar, ele disse que iria buscar uma arma e voltar para matá-las.

A adolescente afirmou que teme pela sua vida e integridade física, já que o homem tem acesso a armas e está envolvido com crimes. 

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Os policiais fizeram um rastreamento na região e na casa do suspeito, mas até o momento, ele não foi localizado. As duas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. 

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