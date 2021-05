Homem é preso por ameaçar ex-namorada: 'Ele falava que ia me matar'

(foto: pixabay/ Reprodução)

Boletim de ocorrência virtual

Como pedir ajuda



Demais canais de denúncia

Ligue 190 - se ouvir gritos e sinais de briga

Ligue 180 - para denunciar violência doméstica

Ligue 100 - quando a violência for contra crianças

Atendimento à vítima de violência doméstica em Belo Horizonte

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência

Endereço: Avenida Barbacena, 288

Telefone: (31) 3330-5752





Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher

Telefone: (31) 3270-3235/3270-3296





Defensoria Especializada de Defesa da Mulher vítima de Violência

Telefone: (31) 98475-2616/ (31) 984643797/ (31) 98239-8863





Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Benvida)

Telefone: (31)98873-2036 Promotoria da Mulher (31) 3337-6996

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.







"Eu não tinha paz, passei cinco anos com medo. Sofri depsicológico à agressões físicas". Esse é o relato de uma jovem de 22 anos que viveu a violência doméstica e, hoje, respira aliviada por não se tornar um número nas trágicas estatísticas de feminícidio.Isso porque aCivil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (6/5), um homem, de 41 anos, suspeito de matar o amigo, de 35, e ameaçar e agredir a ex-namorada.A jovem conta que oabusivocom o autor começou quando ela ainda tinha apenas 15 anos. "Demorou dois anos para eu entender o que eu estava vivendo. Eu tentei terminar por diversas vezes. Mas ele me ameaçava, ameaçava minha família, meus amigos", contou a jovem em entrevista.O suspeito estavadesde novembro de 2020, quando matou o amigo, que estaria em um relacionamento com sua já ex-namorada, no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.A localização do suspeito foi possível após a vítima comparecer à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte () para registrar um novo boletim de ocorrência.A jovem já tinha medida protetiva e procurou a polícia nessa quarta-feira (5/5) relatando diversas ameaças e o descumprimento de medida protetiva de urgência. "Ele continuava me perseguindo. Ele me ligava, mena rua. Ele dizia que ia me", contou a jovem.Diante disso, foi verificado que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto, representado pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e expedido pela Justiça."Ele é um homem muito violento. Muitas pessoas tinham medo dele", contou a delegada responsável pelo caso Cristiana Angelini, daDelegacia Especializada no Atendimento à Mulher.Por meio de levantamentos, os policiais localizaram o investigado, nesta manhã, no Bairro Maria Helena, em, Região Metropolitana.“A prisão desse indivíduo busca, além da responsabilização pelo homicídio, segurança e tranquilidade para a mulher que precisava viver escondida e com medo das ameaças”, disse a delegada.A Deam/BH prossegue com a investigação em relação aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e irá pedir a prisão preventiva do suspeito.A delegada frisa ade. "É importante denunciar. É importante levar a ameaça à sério. E é através dos registros que podemos pedir a medida protetiva e, em caso de descumprimento, tomar ações mais drásticas como a prisão", relatou.A vítima conta que, por muitos anos, teve medo de acionar à polícia. "Mas, hoje, eu estou em paz. Peçam ajuda", disse.Pensando em estimular a denúncia, a Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizoua uma ferramenta destinada ao registro de violência doméstica por meio da Delegacia Virtual. Pela plataforma é possível gerar, de forma on-line, registros de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.A nova ferramenta foi criada a partir da Lei 23.644, que autoriza a Polícia Civil a realizar registros on-line de violência doméstica enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19. A lei estabelece ainda que a polícia deverá entrar em contato com a vítima, preferencialmente por telefone ou meio eletrônico.Para fazer o registro de violência doméstica, a vítima ou o representante legal deverá acessar o site delegaciavirtual.sids.mg.gov.br e, em seguida, selecionar uma das opções relacionadas à violência doméstica, sendo: ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.Na sequência, os campos disponibilizados deverão ser preenchidos com informações do solicitante, do(s) autor(es), de testemunhas, o local e a data dos fatos, assim como o histórico da ocorrência.Após a inserção das principais informações, haverá a possibilidade de requerer a medida protetiva de urgência. O solicitante precisa especificar o tipo de medida protetiva necessária, de acordo com as opções relacionadas na tela.*Se na sua cidade não houver nenhum serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência, entre em contato com a delegacia de polícia mais próxima, com serviço de assistência social do seu município (ou CRAS) ou com a Promotoria de Justiça da comarca.