Promotor suspeito de matar a mulher em BH deve ser ouvido nesta terça-feira

No último dia 22, foi a vez de Hércules Pinho, primo de André Luís. No dia 20, os investigadores ouviram o pastor Geovani Ferreira, que esteve no apartamento do casal no dia da morte de Lorenza. O pai e a tia de Lorenza, além da irmã gêmea dela, também já prestaram depoimento. O inquérito deve ser concluído até esta quinta-feira (29/4).





O laudo do Instituto Médico Legal (IML) permanece sob sigilo. A certidão de óbito da vítima aponta que a causa da morte foi uma pneumonite provocada por alimento ou vômito, além de auto-intoxicação por exposição a drogas.



A defesa do suspeito sustenta que mulher se engasgou enquanto dormia sob efeito de medicamentos. Conforme os advogados, ela sofria de quadros depressivos desde a morte da mãe, há 10 anos e, por vezes, misturava remédios e bebidas alcoólicas.





Relembre o caso

Lorenza Maria Silva de Pinho morreu em casa no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O marido alegou que ela havia se engasgasgado durante o sono, após tomar remédios.