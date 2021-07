Polícia procura por mulher que assassinou marido em Contagem

Casa onde foi encontrado o corpo de Rafael, que levou quatro tiros da mulher (foto: Google maps)

As polícias Civil e Militar de Contagem estão no encalço de uma mulher, que seria a autora do assassinato de seu marido, Rafael França de Moura Gonçalves, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado caído no quarto do casal da casa onde moravam, no Bairro Novo Progresso, em Contagem, com quatro perfurtrações a bala.

O crime teria ocorrido durante a madrugada. Dois tios da vítima teriam sido informados de que a mulher teria assassinado Gonçalves e fugido em seguida.

Imediatamente os dois tios foram à casa do casal e a encontraram fechada, quando decidiram chamar a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, um policial pulou o muro e em seguida abriu a porta da casa, que estava apenas encostada. Ao verificar o interior da residência, encontrou Gonçalves caído, sujo de sangue, no quarto, já com rigidez cadavérica.

Numa revista no cômodo onde o cadáver foi encontrado, os policiais encontraram uma sacola contendo cocaína, além de 24 balas de pistola calibre 45. No chão, quatro cartuchos deflagrados. No entanto, em princípio, a arma utilizada no crime não foi encontrada.

Os pais, irmãos e primos da vítima, estiveram no local e contaram que a mulher de Gonçalves sofria de problemas psíquicos e que fazia acompanhamento psiquiátrico no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) de Contagem.

Enquanto estavam na casa acompanhando o trabalho da perícia, chegaram ao local três advogados, que diziam representar a mulher, principal suspeita do crime, que mandara informar que arma usada para matar o marido estaria na gaveta de cuecas do guarda-roupas do quarto do caso, como de fato estava, uma Taurus .45.

Os advogados relataram aos policiais que a mulher estava disposta a assumir o crime e que ela se apresentaria na Delegacia de Homicídios de Contagem, onde o crime foi registrado. Segundo os pais da vítima, o veículo de Gonçalves, assim como seu celular estão desaparecidos.