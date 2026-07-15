PM é preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em BH
Militar estava de folga e foi preso com outros três suspeitos durante operação da PMMG nessa terça-feira (14/7)
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Um policial militar da ativa foi preso na madrugada dessa terça-feira (14/7), em Belo Horizonte, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Outras três pessoas também foram detidas durante a operação.
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Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência teve início após uma denúncia no Bairro Trevo, na Pampulha.
Durante as buscas, os militares abordaram um motociclista que transportava 24 barras de uma substância semelhante à maconha.
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Ainda conforme a corporação, o homem contou que havia recebido a droga de um motorista de um Nissan Kicks prata, na Rua São Lázaro, no Bairro Sagrada Família, Região Leste. Ele também informou que retornaria ao local para entregar a outros envolvidos o dinheiro obtido com a venda do entorpecente.
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Com base nas informações, os policiais localizaram o veículo e prenderam os três ocupantes, entre eles um policial militar da ativa, que, segundo a PMMG, estava fora do horário de serviço.
Na ação, foram apreendidos: 24 barras e uma porção de substância semelhante à maconha, aparelhos celulares e dinheiro.
Os quatro homens presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.
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A PMMG relatou que, por se tratar de um crime comum, a investigação ficará a cargo da polícia judiciária. A corregedoria da corporação acompanha o caso.