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PM é preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em BH

Militar estava de folga e foi preso com outros três suspeitos durante operação da PMMG nessa terça-feira (14/7)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/07/2026 09:48 - atualizado em 15/07/2026 09:59

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Homem de 26 anos foi preso pela PM por importunação sexual durante desfile em Belo Horizonte
Policial militar é preso com outros três suspeitos de tráfico em Belo Horizonte crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um policial militar da ativa foi preso na madrugada dessa terça-feira (14/7), em Belo Horizonte, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Outras três pessoas também foram detidas durante a operação.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência teve início após uma denúncia no Bairro Trevo, na Pampulha.

Durante as buscas, os militares abordaram um motociclista que transportava 24 barras de uma substância semelhante à maconha.

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Ainda conforme a corporação, o homem contou que havia recebido a droga de um motorista de um Nissan Kicks prata, na Rua São Lázaro, no Bairro Sagrada Família, Região Leste. Ele também informou que retornaria ao local para entregar a outros envolvidos o dinheiro obtido com a venda do entorpecente.

Com base nas informações, os policiais localizaram o veículo e prenderam os três ocupantes, entre eles um policial militar da ativa, que, segundo a PMMG, estava fora do horário de serviço.

Na ação, foram apreendidos: 24 barras e uma porção de substância semelhante à maconha, aparelhos celulares e dinheiro.

Os quatro homens presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.

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A PMMG relatou que, por se tratar de um crime comum, a investigação ficará a cargo da polícia judiciária. A corregedoria da corporação acompanha o caso.

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