Mulher é encontrada morta em imóvel do Camargos; PM suspeita de feminicídio

Uma mulher, de 35 anos, foi encontrada morta no próprio apartamento, no Bairro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (20/7). O corpo foi achado por vizinhos que sentiram a ausência da vítima. Moradores relataram à Polícia Militar (PM) que o namorado da mulher passou os últimos dias na casa dela, e foi visto saindo com duas malas do Condomínio Minas Gerais, onde ela vivia sozinha.

De acordo com a corporação, uma pessoa os acionou por telefone às 13h desta segunda-feira relatando acreditar que a mulher tenha sido vítima de feminicídio. De acordo com a denúncia, a mulher possuía transtornos mentais, e depois que o namorado saiu da casa dela, ela parou de atendera os chamados.

Pouco tempo depois, outra pessoa ligou para o 190, dizendo que a própria mãe era amiga da mulher e costumava ajudá-la devido às suas necessidades especiais. A vizinha da vítima em questão relatou que conversava por áudios no WhatsApp com a mulher, e que depois de determinado momento, de forma estranha, ela parou de responder por meio de áudios e passou a enviar apenas mensagens de texto, o que gerou preocupação.

Ainda de acordo com a polícia, a pessoa que realizou a segunda ligação à PM foi ao apartamento e se deparou com a janela aberta, além de um odor muito forte. Ela conseguiu abrir a porta e encontrou a mulher sem vida.

A polícia afirmou que as imagens das câmeras do condomínio serão verificadas e que ainda aguardam a chegada da perícia e do rabecão.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck