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BELO HORIZONTE

Mulher é encontrada morta em imóvel do Camargos; PM suspeita de feminicídio

Vizinhos disseram que o namorado passou os últimos dias no apartamento da vítima, de 35 anos, e que ele foi visto saindo do condomínio com duas malas

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
20/07/2026 18:18 - atualizado em 20/07/2026 18:21

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Foragida tinha mandado de prisão definitiva por financiar o tráfico internacional de drogas
De acordo com os relatos colhidos pela PMMG, a vítima precisava de cuidados especiais crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Uma mulher, de 35 anos, foi encontrada morta no próprio apartamento, no Bairro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (20/7). O corpo foi achado por vizinhos que sentiram a ausência da vítima. Moradores relataram à Polícia Militar (PM) que o namorado da mulher passou os últimos dias na casa dela, e foi visto saindo com duas malas do Condomínio Minas Gerais, onde ela vivia sozinha.

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De acordo com a corporação, uma pessoa os acionou por telefone às 13h desta segunda-feira relatando acreditar que a mulher tenha sido vítima de feminicídio. De acordo com a denúncia, a mulher possuía transtornos mentais, e depois que o namorado saiu da casa dela, ela parou de atendera os chamados. 

 

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Pouco tempo depois, outra pessoa ligou para o 190, dizendo que a própria mãe era amiga da mulher e costumava ajudá-la devido às suas necessidades especiais. A vizinha da vítima em questão relatou que conversava por áudios no WhatsApp com a mulher, e que depois de determinado momento, de forma estranha, ela parou de responder por meio de áudios e passou a enviar apenas mensagens de texto, o que gerou preocupação.

Ainda de acordo com a polícia, a pessoa que realizou a segunda ligação à PM foi ao apartamento e se deparou com a janela aberta, além de um odor muito forte. Ela conseguiu abrir a porta e encontrou a mulher sem vida.

A polícia afirmou que as imagens das câmeras do condomínio serão verificadas e que ainda aguardam a chegada da perícia e do rabecão.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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