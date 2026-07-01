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Mandante de feminicídio que virou símbolo em MG volta a ser preso em BH

Artur Campos Rezende havia obtido prisão domiciliar, mas teve o benefício revogado após pedido do Ministério Público

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Wellington Barbosa
Mariana Costa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/07/2026 07:04

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Advogado condenado pela morte da promotora do Ministério Público de Contagem Lilian Hermógenes da Silva foi preso oito anos depois do crime
Lilian Hermógenes, tinha 44 anos na época. Ela foi morta a tiros na porta de casa, em 23 de agosto de 2016, em Contagem, na Grande BH. crédito: Divulgação/MPMG e Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O advogado Artur Campos Rezende, condenado como mandante do feminicídio da servidora do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) Lilian Hermógenes da Silva, voltou a ser preso nessa terça-feira (30/6), no bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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A prisão foi realizada por militares da 7ª Companhia Tático Móvel do 5º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do serviço de inteligência da corporação.

Lilian Hermógenes foi assassinada a tiros em 23 de agosto de 2016, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mãe de dois filhos, de 9 e 12 anos à época, ela se tornou um dos principais símbolos da luta contra o feminicídio em Minas Gerais.

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Em maio deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais pediu a revogação da prisão domiciliar concedida a Artur Campos Rezende. O requerimento foi apresentado pela 10ª Promotoria de Execução Penal de Belo Horizonte.

O advogado foi condenado a 24 anos, oito meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, roubo duplamente majorado e fraude processual majorada.

Ele cumpria pena em Uberlândia e havia obtido o benefício da prisão domiciliar após progredir para o regime semiaberto, sob o argumento de falta de vagas no sistema prisional da região. Com a transferência da execução penal para Belo Horizonte, o MPMG sustentou que havia vagas disponíveis em unidades prisionais da Grande BH, motivo pelo qual pediu a revogação do benefício.

A 21ª Promotoria de Justiça de Uberlândia também recorreu da decisão. Em setembro de 2024, Rezende já havia sido preso enquanto recorria da condenação.

Relembre o caso

Lilian Hermógenes trabalhava na Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher do MPMG e foi morta a tiros quando saía de casa, no cruzamento da Avenida General David Sarnoff com a Rua Joaquim Laran, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem.

Segundo as investigações, dois homens atiraram contra a servidora e levaram sua bolsa para simular um latrocínio. A Polícia Civil concluiu que o crime foi encomendado pelo ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento de cerca de 20 anos.

Na época, Lilian possuía medida protetiva de urgência contra o advogado em razão de ameaças. Conforme a denúncia do Ministério Público, ela sofreu durante anos violências física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Ainda segundo a acusação, Artur Campos Rezende enfrentava dificuldades financeiras e dependia economicamente da companheira, de modo que o divórcio representaria uma ameaça à estabilidade financeira dele.

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O assassinato de Lilian deu origem ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Minas Gerais, instituído pela Lei nº 23.144/2018 e celebrado anualmente em 23 de agosto, data em que são promovidas ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher no estado.

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