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SUSPEITA DE FEMINICÍDIO

Vídeo mostra sargento carregando esposa inconsciente até o carro

A capitã da Polícia Militar Michelle Leão Azevedo morreu na noite dessa segunda-feira (20). As circunstâncias da morte estão sendo investigadas

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Izabella Caixeta
Wellington Barbosa
Leandro Couri
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
21/07/2026 11:31 - atualizado em 21/07/2026 12:34

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Câmeras de segurança registraram sargento da PMMG carregando esposa inconsciente na noite em que ela morreu
Câmeras de segurança registraram sargento da PMMG carregando esposa inconsciente na noite em que ela morreu crédito: Reprodução

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que o sargento da Polícia Militar, Eduardo Abner Pereira de Oliveira, carrega a esposa, a capitã da Polícia Militar Michelle Leão Azevedo, inconsciente até um carro na noite dessa segunda-feira (20/7). A policial foi levada pelo próprio marido ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital, onde a morte dela foi confirmada.

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Na primeira imagem, Oliveira aparece saindo de um elevador e carregando Michelle no ombro, inconsciente, até a saída que dá para a garagem do prédio às 21h16. O segundo vídeo registra ele saindo pela porta e se dirigindo até o carro, pelo lado do passageiro. Um minuto depois ele aparece na frente do carro agitado e passa os próximos três minutos indo e voltando do carro. 

Às 21h21, ele dá a partida no veículo e, ao passar na frente da câmera de segurança, a porta do passageiro se abre sozinha e é possível ver Michelle posicionada sentada, ainda inconsciente, no banco do carona. 

Segundo as informações iniciais, o sargento informou aos profissionais de saúde do Hospital Odilon Behrens que a esposa havia caído de uma escada. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão apresentada ao constatar que os ferimentos observados no corpo da vítima não seriam compatíveis, em princípio, com esse tipo de acidente. Diante da suspeita, a Polícia Militar foi acionada e o sargento foi preso.

Também foi descoberto que Oliveira descartou uma caixa com comprimidos de ecstasy no banheiro do hospital. O material foi recuperado por um policial militar e apreendido.

Segundo informações repassadas pela PMMG, o sargento afirmou que, antes de levar a esposa ao hospital, os dois participaram de uma festa, onde consumiram bebidas alcoólicas e drogas. Ainda conforme o relato dele, depois da saída dos convidados, o casal manteve relações sexuais consensuais. Ele declarou ainda que as relações aconteciam frequentemente com práticas agressivas.

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