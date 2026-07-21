Idosa de 82 anos morre atropelada por caminhão em Contagem, na Grande BH
Acidente ocorreu na Via Expressa, na altura do Bairro Tropical, na noite desta segunda-feira (20/7)
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Uma idosa de 82 anos morreu ao ser atropelada por um caminhão na noite desta segunda-feira (20/7), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na Via Expressa, na altura do Bairro Tropical.
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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser mobilizada, mas encontrou a idosa sem sinais vitais. O corpo dela já foi retirado do local do acidente. Ainda não há informações sobre as causas do atropelamento.
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Houve registro de congestionamento no local do acidente, mas, de acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), o fluxo de veículos foi normalizado na Via Expressa.