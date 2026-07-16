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ACIDENTE GRAVE

BH: passageira de moto por aplicativo morre atropelada por ônibus

Motociclista tentou ultrapassar o coletivo quando a pista afunilou. Vítima, de 58 anos, sofreu diversas fraturas e morreu no local

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/07/2026 09:39

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Segundo os Bombeiros, acidente na MG-424 deixa sete feridos em Pedro Leopoldo
Segundo os bombeiros, condutor da moto de aplicativo tentou ultrapassar o ônibus na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, entre os bairros Planalto e São Tomás, na Região Norte de BH crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 58 anos morreu na manhã desta quinta-feira (16/7) em um acidente entre uma motocicleta por aplicativo e um ônibus particular na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, na altura do número 2.695, no cruzamento com a Rua São Thiago, entre os bairros Planalto e São Tomás, na Região Norte de Belo Horizonte.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista por aplicativo tentou ultrapassar o ônibus quando a pista afunilou. Ele perdeu o controle da motocicleta e caiu junto com a passageira.

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Com a queda, a mulher caiu debaixo do ônibus e foi atropelada pelo coletivo. Ela sofreu diversas fraturas e teve a morte constatada no local por uma médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O ônibus transportava funcionários de uma empresa. O motociclista não sofreu ferimentos e nenhum dos passageiros do coletivo ficou ferido.

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Após o atendimento da ocorrência, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que acompanhou a realização da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Em seguida, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

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