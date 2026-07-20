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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Morte de motociclista provoca congestionamento gigantesco no Anel, em BH

Acidente envolvendo um caminhão e duas motocicletas interditou duas faixas da via na altura do Bairro Betânia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/07/2026 08:20

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Tráfego ficou complicado com o fechamento de pistas no Anel Rodoviário
Jovem morre em batida entre caminhão e motos na altura do Betânia, no Anel de BH - (Imagem ilustrativa) crédito: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press

Um motociclista de 23 anos morreu na manhã desta segunda-feira (20/7) em um acidente envolvendo um caminhão e duas motocicletas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

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De acordo com informações da Polícia Militar e BHTrans, o acidente ocorreu por volta das 7h, na altura do Bairro Betânia, no sentido Rio de Janeiro.

O jovem sofreu um grave ferimento no pescoço. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação, mas a vítima morreu no local.

 

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Equipes da Polícia Militar e do Samu atenderam a ocorrência. Em razão do acidente, duas faixas da pista precisaram ser interditadas. O congestionamento ultrapassa o viaduto da Avenida Pedro II, no Anel Rodoviário, o que dá cerca de 10 km de trânsito parado.

A recomendação pela manhã é que motoristas evitem o Anel e procurem melhores rotas através de aplicativos de navegação. As causas do acidente serão investigadas.

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Matéria em atualização

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