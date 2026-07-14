Carreta bate em Fiat Uno e interdita duas faixas do Anel Rodoviário, em BH

Uma carreta bateu em um Fiat Uno na manhã desta terça-feira (14/7) no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a BHTrans, o acidente ocorreu por volta das 6h40, no sentido Rio de Janeiro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento ao motorista do carro de passeio. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

Agentes da BHTrans atuam no controle do trânsito no local. Duas faixas da via precisaram ser interditadas.

Conforme aplicativos de navegação, o congestionamento já ultrapassava o Viaduto da Avenida Amazonas. Motoristas que passam na região terão que ter paciência pela manhã.

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Matéria em atualização