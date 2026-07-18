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ACIDENTE

Caminhão se envolve em acidente e derrama óleo em pista no Anel Rodoviário

Ocorrência foi registrada na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. Não há vítimas

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/07/2026 07:50 - atualizado em 18/07/2026 07:50

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Caminhão derramou óleo na pista
Caminhão derramou óleo na pista crédito: CBMMG

Um caminhão derramou óleo sobre uma pista no Anel Rodoviário após se envolver em um acidente, neste sábado (18/7). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar ajuda.

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A ocorrência foi registrada na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, uma Unidade de Resgate e outra viatura de maior porte se deslocaram até a Avenida Eugênio Pacelli.

Informações preliminares apontam que o veículo descia o Anel Rodoviário, quando provocou o acidente. Os bombeiros informaram, no entanto, que não houve vítimas.

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No local, as equipes encontraram o caminhão já interceptado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Foi constatado que o veículo derramou óleo na via, por isso, foi necessário aplicar serragem na pista. A técnica é utilizada para retirar a mancha e evitar deslizamentos e outros acidentes.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido, mas, em imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver o veículo com a parte dianteira danificada. Não houve a participação de outro veículo no acidente.

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