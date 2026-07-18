Caminhão se envolve em acidente e derrama óleo em pista no Anel Rodoviário

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um caminhão derramou óleo sobre uma pista no Anel Rodoviário após se envolver em um acidente, neste sábado (18/7). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar ajuda.

A ocorrência foi registrada na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, uma Unidade de Resgate e outra viatura de maior porte se deslocaram até a Avenida Eugênio Pacelli.

Informações preliminares apontam que o veículo descia o Anel Rodoviário, quando provocou o acidente. Os bombeiros informaram, no entanto, que não houve vítimas.

No local, as equipes encontraram o caminhão já interceptado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Foi constatado que o veículo derramou óleo na via, por isso, foi necessário aplicar serragem na pista. A técnica é utilizada para retirar a mancha e evitar deslizamentos e outros acidentes.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido, mas, em imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver o veículo com a parte dianteira danificada. Não houve a participação de outro veículo no acidente.