'Frio intenso': confira a previsão do tempo para este sábado (18/7)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte segue sob clima congelante neste sábado (18/7). De acordo com a Defesa Civil, a previsão indica "frio intenso" durante todo o dia. Vale lembrar que, segundo o órgão, a cidade está em alerta de baixas temperaturas até este domingo (19/7).

A Defesa Civil informou que a temperatura mínima foi de 10,8°C, registrada em Venda Nova, às 6h. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar à máxima de 23°C. Na Região Oeste da capital mineira, a mínima foi um pouco maior: 11°C, mas a sensação térmica foi de -1,5°C.

A previsão ainda indica céu claro com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% no período da tarde, o que já pede atenção dos moradores de BH, uma vez que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode causar ressecamento de mucosas e irritação nos olhos.

Veja as mínimas registradas neste sábado em BH

Barreiro: 12,9°C, às 6h45.

Centro Sul: 12,7°C, às 6h55.

Oeste: 11,0°C, com sensação térmica de -1,5°C, às 6h.

Pampulha: 13,2°C, com sensação térmica de 13,4°C, às 6h.

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Venda Nova: 10,8°C, às 6h.