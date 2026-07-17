"Sextou" mais frio de 2026? BH registra quinta menor temperatura do ano

O "sextou" mais frio do ano na capital mineira aconteceu nesta sexta-feira (17/7). A região Oeste de Belo Horizonte registrou a quinta menor temperatura na cidade, com 9,6°C às 6h. O frio intenso segue nas manhãs da capital, com a sensação térmica atingindo marca de de -2,6°C.

A Defesa Civil alerta para baixas temperaturas na cidade e prevê céu claro e frio intenso nesta sexta-feira. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, ficando em torno de 35% durante o período da tarde.

A temperatura máxima estimada é de 23°C. A menor mínima foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.

A menor marca de temperatura em BH de 2026 foi 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul). Completa os três dias mais frios desse ano, a marca de 9°C no dia 16 de julho (Oeste) e 9,3°C, atingida no dia 7 de junho (Venda Nova). Sete das dez temperaturas mais baixas do ano foram registrada na estação de Cercadinho.

Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:

1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)

2. 9 °C - 16/7 (Oeste)

3. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)

4. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)

5. 9,6°C - 17/7 (Oeste)

6. 10 °C - 15/7 (Oeste)

7. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)

8. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)

9. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)

10. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)



Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta sexta (17/7):

Barreiro: 11,7 °C, às 6h10.

Centro Sul: 11,3 °C, às 5h45.

Oeste: 9,6 °C, com sensação térmica de -2,6 °C, às 6h.

Pampulha: 12,1 °C, com sensação térmica de 12,5 °C, às 4h.

Venda Nova: 10,1 °C, às 4h30.

Tempo em Minas

O tempo no estado vai ser marcado por baixos índices de umidade restritos ao Oeste e Sul de Minas nesta sexta-feira (17/7). A massa de ar frio começa a ficar enfraquecida e restringe a formação de geada às regiões de serra e baixadas do Sul.

Apesar disso, o tempo aberto com poucas nuvens mantém o frio pela manhã em todo o estado. Contudo, com o maior aquecimento durante o dia, índices críticos de umidade são esperados no Triângulo e Sul de Minas.

O céu fica de claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste mineiro.

A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,6°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas e a máxima estimada é de 30°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos