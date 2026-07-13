Mínimas entre 2ºC e 16ºC em Minas: massa de ar frio derruba temperaturas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A atuação de uma massa de ar frio e seco vai provocar queda nas temperaturas e manter o tempo firme em Minas Gerais ao longo desta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes relativamente quentes, além de baixos índices de umidade do ar em parte do estado.

Nesta terça-feira (14/7), o céu varia de claro a parcialmente nublado na maior parte do estado. Há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada apenas nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste, a previsão é de névoa seca.

As temperaturas devem variar entre 2°C e 30°C em Minas Gerais. As menores mínimas são previstas para a Região Sul e a Serra da Mantiqueira, enquanto as maiores, entre 14°C e 16°C, devem ser registradas nos vales do Rio Doce e do Mucuri. (Veja as tabelas abaixo.)

Ainda na terça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o céu permanece claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 7°C e 25°C. Na capital, os termômetros devem marcar mínima entre 12°C e 16°C, dependendo da região, e máxima entre 20°C e 24°C. A Defesa Civil municipal disse que mínimas em torno ou abaixo dos 12ºC são previstas até o próximo domingo (19/7).

O Inmet também emitiu alerta para baixos índices de umidade relativa do ar, inferiores a 30%, entre 13h e 18h, desta terça (14/7) até sexta-feira (17/7), nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes.

Veja nas imagens abaixo as variações das temperaturas máxima e mínima, previstas para esta terça-feira (14/7), conforme cada região do estado:

Nesta terça-feira (14/7), o céu varia de claro a parcialmente nublado na maior parte do estado Inmet/Reprodução

Nesta terça-feira (14/7), o céu varia de claro a parcialmente nublado na maior parte do estado Inmet/Reprodução

Próximos dias

A tendência é de manutenção do tempo seco nos próximos dias. Entre quarta-feira (15/7) e sexta-feira (17/7), o céu permanece com poucas nuvens na maior parte do estado, enquanto as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce seguem com maior nebulosidade.

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A previsão indica geada no Sul/Sudoeste entre quarta e sexta-feira, com mínimas de até 1°C no estado na quinta-feira (16/7). Em Belo Horizonte, as mínimas devem cair para 12°C na quarta-feira e 10°C na quinta e na sexta, com máximas entre 24°C e 25°C.