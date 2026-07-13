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PREVISÃO DO TEMPO

BH: Defesa Civil emite alerta de chuva para esta segunda e terça-feira

Alerta do órgão indicam que existe a possibilidade de pancadas de chuvas e rajadas de vento para hoje (13/7) e amanhã (14/7)

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
13/07/2026 16:54

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BH está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (11/6)
BH está sob alerta de pancadas de chuva na tarde desta segunda-feira (13/7) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de possibilidade de pancadas de chuvas com rajadas de vento na capital mineira, nesta segunda-feira (13/7). O informe vale até as 8h desta terça (14/7). 

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A precipitação pode atingir até 20 mm, com raios e ventanias de 50 km/h. Em caso de chuvas fortes, granizos ou tempestades, os moradores da capital mineira podem receber alertas meteorológicos nos celulares. 

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O órgão recomenda atenção no decorrer das chuvas. Deve ser evitada áreas sujeitas a inundações ou  próximas a córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. 

Não atravessar ruas alagadas, não permitir que crianças brinquem em áreas próximas a enxurradas. 

Em decorrência da possibilidade de queda, não estacionar os veículos embaixo de árvores. Em caso de raios, não permanecer em áreas abertas e nem usar equipamentos elétricos.  

Devido à possibilidade de descargas elétricas, é recomendado não se aproximar de cabos rompidos. Caso encontre situações assim, ligue para a Cemig (116). 

A Defesa Civil alerta que, se encontrar rachaduras nas paredes das casas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil (199).       

Baixa temperatura na capital

Belo Horizonte começou a semana com baixas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido à atuação de uma massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo dos 12ºC.

Nesta segunda, a temperatura mínima registrada foi de 15,7 °C, às 5h40, em Venda Nova, e a máxima pode chegar a 24 °C. Segundo o órgão municipal, os termômetros chegaram aos 29,2 °C na tarde desse domingo (12/7), o que reforça a queda de temperatura. 

Conforme a previsão meteorológica, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas na capital. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% no período da tarde.

O órgão municipal alerta que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se.

  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante.

  • Realize atividades físicas utilizando agasalho.

  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças típicas desta época do ano.

  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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