Nova onda de frio vai atingir Minas?

A onda de frio que derrubou as temperaturas no Sul do país não deve atingir Minas Gerais. Apesar da chegada de uma massa de ar mais frio ao estado após a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, o sistema perde intensidade antes de avançar pelo interior, provocando queda nas temperaturas principalmente no Sul de Minas e na Zona da Mata entre esta quarta-feira (8/7) e quinta-feira (9/7).

Em Belo Horizonte, a previsão é de estabilidade nos termômetros e até de um leve aquecimento nos próximos dias.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, o fenômeno previsto para Minas não atende aos critérios adotados pelo órgão para ser classificado como uma onda de frio.

"O nosso conceito de onda de frio é quando a temperatura fica pelo menos cinco dias cerca de 5°C abaixo da temperatura mínima média climatológica. Esse não vai ser o caso. A gente vai ter um pequeno aporte de ar frio, mas não uma onda de frio", explica.

De acordo com Gemiacki, a mudança no tempo ocorre por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste. O sistema já começa a se afastar em direção ao oceano, mas deixa na retaguarda uma massa de ar mais frio, responsável pela queda das temperaturas em parte do estado.

"A frente fria provocou apenas um pequeno aumento da nebulosidade em algumas regiões mineiras, principalmente no Sul e na Zona da Mata, mas nem chegou a provocar chuva. Atrás dela vem uma massa de ar um pouco mais frio, porém ela já chega sem muitas características de frio intenso", afirma.

O meteorologista explica que essa massa de ar perdeu força durante o deslocamento até Minas Gerais. "Ela veio descaracterizada ao longo do caminho. Quando uma massa de ar polar chega mais intensa, ela é transportada rapidamente até as regiões subtropicais e tropicais. Desta vez, ela perdeu intensidade antes de alcançar Minas e, por isso, a queda nas temperaturas será pequena e restrita a algumas regiões", diz.

As menores temperaturas devem ser registradas no Sul de Minas, especialmente nas áreas de maior altitude da Serra da Mantiqueira. Cidades como Monte Verde, distrito de Camanducaia, Maria da Fé e Delfim Moreira devem amanhecer com temperaturas entre 3°C e 5°C. O Campo das Vertentes também deve apresentar comportamento semelhante, com madrugadas frias e tardes mais amenas.

Na Zona da Mata, a previsão indica mínimas entre 12°C e 14°C e máximas variando entre 26°C e 28°C até o fim de semana. Segundo Gemiacki, o resfriamento será mais perceptível entre quarta e quinta-feira, mas a tendência é de elevação gradual das temperaturas logo depois.

"Vai ser um episódio frio, mas rápido. Depois as temperaturas já começam a subir novamente. Não há perspectiva de um frio muito intenso nem de mudanças significativas nos próximos dias", afirma.

No Triângulo Mineiro, as mínimas devem variar entre 8°C e 10°C, enquanto as máximas ficam entre 29°C e 31°C. Já no Norte de Minas, o tempo continua seco, com mínimas entre 9°C e 11°C, e máximas de 30°C a 32°C, cenário que favorece grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes quentes.

No Vale do Jequitinhonha, os termômetros devem registrar mínimas entre 11°C e 13°C, e máximas entre 28°C e 30°C. Segundo o meteorologista, o restante do estado terá tempo estável, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de mudanças significativas pelo menos até o fim de semana.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o cenário será diferente do esperado por quem aguardava uma nova onda de frio. Segundo o Inmet, não há previsão de entrada de ar frio mais intenso na capital. "A temperatura em BH está praticamente estável. Vai ter uma pequena variação de um ou dois graus por dia, mas não deve ter nenhum aporte de ar mais frio. Pelo contrário, a tendência é de um leve aquecimento nos próximos dias", afirma o meteorologista.

De acordo com a previsão, as mínimas na capital devem permanecer entre 13°C e 14°C até domingo. Já as máximas variam entre 28°C e 30°C, podendo atingir os 30°C no fim de semana.

Apesar da queda das temperaturas em algumas regiões, o Inmet não prevê recordes de temperatura em Minas. "Não tem nenhuma perspectiva de recorde de frio. A menor temperatura registrada neste ano foi em Monte Verde, com 0,4 grau em maio, e agora não deve chegar nem perto disso. As mínimas devem ficar na casa dos 3 graus", explica Gemiacki.

Outro fenômeno típico desta época do ano também deve marcar presença em algumas regiões. O meteorologista afirma que há previsão de nevoeiro entre quinta e sexta-feira, principalmente no Sul de Minas e na Zona da Mata, favorecido pelas madrugadas frias e pelo aumento da umidade nas primeiras horas do dia.

Por outro lado, não há qualquer possibilidade de chuva congelada em Minas Gerais, nem mesmo nas áreas mais elevadas da Serra da Mantiqueira.

A única condição de maior atenção é a possibilidade de geada na madrugada desta quinta-feira (9/7). O Inmet mantém alerta para 37 cidades mineiras, onde as temperaturas podem chegar a 3°C, especialmente nas regiões mais altas do Sul de Minas.

Segundo Gemiacki, esse frio também será passageiro. A tendência é de que a massa de ar perca ainda mais força e as temperaturas iniciem uma elevação gradual já a partir de sexta. "A gente tem um pequeno episódio de ar frio. Depois as temperaturas já começam a subir gradativamente. É uma condição normal para esta época do ano, sem nenhuma mudança muito drástica", conclui.

No restante do estado, a previsão é de tempo estável, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, baixa umidade relativa do ar durante as tardes e ausência de chuva nos próximos dias, características típicas do inverno no estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice