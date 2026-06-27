Onda de frio: veja como proteger os dentes das baixas temperaturas

Com o inverno já em curso e uma intensa onda de frio que derrubou as temperaturas e provocou recordes de baixas máximas em diversas regiões do país, um incômodo típico da estação volta a ganhar destaque: a sensibilidade nos dentes.

A dor aguda ao ingerir alimentos gelados, tomar bebidas quentes ou até mesmo respirar pela boca em ambientes frios costuma se tornar mais frequente durante esse período. Segundo Ana Luiza Mendes Gomes, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, o frio não é a causa do problema, mas pode potencializar sintomas relacionados a condições já existentes, como desgaste do esmalte dentário, retração gengival e pequenas fissuras nos dentes.

“A sensibilidade surge quando estruturas mais internas do dente ficam expostas. Durante o inverno, os estímulos térmicos se tornam mais intensos e o desconforto acaba ficando mais perceptível para o paciente”, explica.

A especialista destaca cinco cuidados importantes para atravessar a estação sem prejuízos à saúde bucal:

1. Mantenha a hidratação mesmo nos dias frios; durante o inverno, é comum que as pessoas sintam menos sede e reduzam o consumo de água. No entanto, esse hábito pode impactar diretamente a saúde da boca. A saliva desempenha um papel essencial na proteção dos dentes, ajudando a neutralizar ácidos e controlar a proliferação de bactérias. Quando a ingestão de líquidos diminui, a sensação de boca seca pode favorecer o surgimento de problemas como mau hálito e aumento da placa bacteriana.

2. Redobre a atenção à respiração pela boca; o ar frio e seco característico da estação pode causar ressecamento da mucosa oral, especialmente em pessoas que têm rinite, sinusite ou congestão nasal. Além do desconforto, a redução da umidade na boca pode favorecer o mau hálito e aumentar a proliferação de bactérias, por isso, manter o tratamento de problemas respiratórios e buscar formas de respirar predominantemente pelo nariz também contribui para a saúde bucal.

3. Tenha cuidado com o excesso de bebidas quentes; cafés, chás e chocolates quentes fazem parte da rotina de muitas pessoas durante os dias frios. No entanto, o consumo frequente dessas bebidas em temperaturas muito frias pode agravar quadros de sensibilidade.“Quem já sente dor ao ingerir alimentos quentes ou frios deve procurar avaliação odontológica. Muitas vezes existe uma condição que precisa ser tratada e que acaba ficando mais evidente no inverno”, afirma Ana Luiza.

4. Não ignore os sinais de sensibilidade; sentir dor ocasional pode parecer algo simples, mas quando o desconforto se torna frequente é importante investigar a causa. O frio pode funcionar como um gatilho que revela problemas já existentes, como retração gengival, desgaste do esmalte, bruxismo ou até cáries em estágio inicial.

“É comum o paciente procurar atendimento apenas quando as temperaturas caem porque a sensibilidade se torna mais intensa. Nesses casos, a avaliação profissional é fundamental para identificar a origem do problema e indicar o tratamento adequado”, destaca.

5. Mantenha as consultas preventivas em dia; mesmo quando não há dor aparente, as visitas regulares ao dentista continuam sendo a melhor estratégia para prevenir complicações. Avaliações periódicas permitem identificar sinais iniciais de desgaste dentário, inflamações gengivais e outras alterações que podem se tornar mais evidentes durante os períodos de frio.

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“O inverno costuma funcionar como um alerta para problemas que já estavam presentes, mas ainda não haviam sido percebidos pelo paciente. Por isso, o acompanhamento preventivo é tão importante para evitar que esses quadros evoluam”, ensina.