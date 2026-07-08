Tempo em BH: veja a previsão para esta quarta-feira na capital

Os moradores de Belo Horizonte devem enfrentar mais um dia de tempo seco nesta quarta-feira (8/7). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 12,4°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. Já a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% durante a tarde, índice que acende o alerta para baixa umidade e exige atenção à hidratação e à exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,0 °C, às 6h20.



Centro Sul: 14,2 °C, às 6h05.



Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h.



Pampulha: 12,4 °C, com sensação térmica de 13,9 °C, às 6h.



Venda Nova: 12,7 °C, às 6h25.

Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, uma frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste e provoca aumento da nebulosidade no Sul de Minas e na Zona da Mata, mas sem previsão de chuva.

Nas demais regiões do estado, o tempo segue estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. O destaque continua sendo o tempo seco, característico do inverno, especialmente durante a tarde, quando os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

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O que fazer?