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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: veja a previsão para esta quarta-feira na capital

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 12,4°C; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
08/07/2026 07:59 - atualizado em 08/07/2026 08:23

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Veja como fica o clima em BH nesta quarta-feira (8/7)
Veja como fica o clima em BH nesta quarta-feira (8/7) crédito: Leandro Couri/EM

Os moradores de Belo Horizonte devem enfrentar mais um dia de tempo seco nesta quarta-feira (8/7). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva.

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A temperatura mínima registrada na capital foi de 12,4°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. Já a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% durante a tarde, índice que acende o alerta para baixa umidade e exige atenção à hidratação e à exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,0 °C, às 6h20.
  • Centro Sul: 14,2 °C, às 6h05.
  • Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h.
  • Pampulha: 12,4 °C, com sensação térmica de 13,9 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 12,7 °C, às 6h25.

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Como fica o tempo no estado?

Em Minas Gerais, uma frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste e provoca aumento da nebulosidade no Sul de Minas e na Zona da Mata, mas sem previsão de chuva.

Nas demais regiões do estado, o tempo segue estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. O destaque continua sendo o tempo seco, característico do inverno, especialmente durante a tarde, quando os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos. 

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.  

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
  • Ação destrava acordos e obras em 61 municípios atingidos por barragens

O que fazer? 

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

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