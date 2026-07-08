Tempo em BH: veja a previsão para esta quarta-feira na capital
A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 12,4°C; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
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Os moradores de Belo Horizonte devem enfrentar mais um dia de tempo seco nesta quarta-feira (8/7). De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva.
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A temperatura mínima registrada na capital foi de 12,4°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. Já a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% durante a tarde, índice que acende o alerta para baixa umidade e exige atenção à hidratação e à exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 17,0 °C, às 6h20.
- Centro Sul: 14,2 °C, às 6h05.
- Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h.
- Pampulha: 12,4 °C, com sensação térmica de 13,9 °C, às 6h.
- Venda Nova: 12,7 °C, às 6h25.
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Como fica o tempo no estado?
Em Minas Gerais, uma frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste e provoca aumento da nebulosidade no Sul de Minas e na Zona da Mata, mas sem previsão de chuva.
Nas demais regiões do estado, o tempo segue estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. O destaque continua sendo o tempo seco, característico do inverno, especialmente durante a tarde, quando os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos.
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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
- Ação destrava acordos e obras em 61 municípios atingidos por barragens
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.