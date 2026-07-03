Mortes aumentaram quase 30% na França na semana da onda de calor

O número de mortes aumentou quase 30% na França e 62% na região de Paris na semana de 22 de junho, quando o país registrou o pico de uma onda de calor excepcional, anunciou nesta sexta-feira a agência francesa de saúde pública, com base em dados provisórios.

Segundo um balanço atualizado, "houve um aumento de 29,1%, que corresponde a 2.025 mortes adicionais na comparação com a semana anterior", segundo a agência de saúde pública, que apontou que o número é "sem dúvida inferior ao real".

A estimativa do número de mortes é baseada apenas nas certidões eletrônicas de óbito, que representam pouco mais da metade das mortes no país.

A onda de calor que afetou a França durante 10 dias foi excepcional e incluiu três dos dias mais quentes já registrados no país.

A agência de saúde pública já havia antecipado um número parcial de mil mortes a mais do que o habitual.

"O mais importante é que, entre os 2.025 óbitos, (...) há um aumento de 91% das mortes em domicílios na comparação com a semana anterior", declarou ao canal TF1 a ministra da Saúde, Stéphanie Rist.

O governo destaca há vários dias o problema das mortes dentro de casa durante as ondas de calor. Em 2003, outra onda de calor excepcional provocou 15.000 mortes na França, principalmente de idosos, muitas delas em casas de repouso, mas também em suas próprias residências.

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