Onda de calor nos EUA teria provocado ao menos 19 mortes em Nova Jersey
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Ao menos 19 pessoas morreram no estado de Nova Jersey, aparentemente por causa de uma onda de calor que castiga o leste e o centro dos Estados Unidos, segundo as autoridades.
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O Serviço Meteorológico Nacional informou que cerca de 160 milhões de americanos estão sob alertas de calor intenso ou extremo em pleno feirado prolongado do 4 de julho, neste fim de semana.
"Agora, chegamos a 19 mortes supostamente relacionadas com o calor em todo o estado", declarou, durante uma coletiva de imprensa no sábado, o comissário de Saúde de Nova Jersey, Raynard Washington.
"Infelizmente, muitas destas pessoas foram encontradas em residências sem ar-condicionado; algumas estavam fora de suas casas, algumas na rua e outras, inclusive, em carros estacionados", acrescentou.
As autoridades instaram à população a permanecer em ambientes fechados, a beber mais água do que o habitual e a buscar locais com ar-condicionado se não tiverem um aparelho em casa.
"Este clima é extremo e perigoso... E este é o período de calor mais intenso que vimos em mais de 14 anos", advertiu aos moradores a governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill.
Ondas de calor mais frequentes, prolongadas e intensas evidenciam as mudanças climática. O fenômeno também impactou fortemente a Europa.
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