Inverno 2026: 7 cuidados essenciais com a saúde para se proteger do frio
Da hidratação da pele à prevenção de doenças respiratórias; médicos dão dicas essenciais para atravessar a estação mais fria do ano
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Com a chegada do inverno de 2026, o frio intenso já se estabeleceu em diversas regiões do Brasil, acendendo um alerta importante para a saúde. As baixas temperaturas não apenas causam desconforto, mas também deixam o organismo mais suscetível a doenças respiratórias e outros problemas, como o ressecamento da pele e dores musculares, especialmente com a persistência de massas de ar seco que reduzem a umidade do ar.
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Nesta estação, o corpo precisa se adaptar às novas condições. Vírus que causam gripes e resfriados circulam com mais facilidade em ambientes fechados e pouco ventilados, um cenário comum nesta época do ano. Por isso, adotar medidas preventivas é a melhor forma de atravessar o período de frio com mais segurança e bem-estar.
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Cuidados essenciais para proteger a saúde no frio
1. Mantenha o corpo hidratado
No frio, a sensação de sede geralmente diminui, mas o corpo continua precisando de água para funcionar bem. A hidratação é fundamental para manter as mucosas protegidas e a pele saudável. Além de beber água, invista em chás quentes e sopas.
2. Reforce a alimentação
Dê preferência a refeições quentes e nutritivas. Sopas, caldos e vegetais cozidos ajudam a aquecer o corpo e fornecem vitaminas essenciais para fortalecer o sistema imunológico. Alimentos ricos em vitamina C, como laranja e limão, são ótimos aliados.
3. Vista-se em camadas
Usar várias camadas de roupas mais finas é mais eficaz do que usar uma única peça muito grossa. Essa técnica permite que o ar circule entre as camadas, criando uma barreira isolante que mantém o calor corporal. Assim, fica mais fácil se adaptar a diferentes temperaturas ao longo do dia.
4. Ventile os ambientes
A tendência natural é manter janelas e portas fechadas para evitar a entrada do frio. No entanto, a falta de circulação de ar facilita a proliferação de vírus e bactérias. É importante abrir as janelas por alguns minutos todos os dias para renovar o ar da casa.
5. Cuide da pele
O ar frio e seco, somado aos banhos mais quentes, remove a camada de proteção natural da pele, causando ressecamento. Use hidratantes corporais e labiais regularmente para evitar rachaduras e desconforto. Evite banhos muito longos e com água em temperatura elevada.
6. Não abandone a atividade física
Manter o corpo em movimento ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a aquecer o corpo. Se não for possível praticar atividades ao ar livre, opte por exercícios dentro de casa. Alongamentos e caminhadas leves já fazem uma grande diferença para a disposição e a saúde.
7. Atenção redobrada com os mais vulneráveis
Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como asma ou problemas cardíacos, são mais sensíveis às baixas temperaturas. É crucial garantir que esses grupos estejam sempre bem agasalhados, alimentados e hidratados, além de observar qualquer sinal de alerta para problemas de saúde.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.