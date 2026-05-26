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Onda de frio: como proteger a saúde de crianças e idosos

Com as quedas de temperatura registradas ao longo do mês, grupos vulneráveis precisam de cuidados especiais para evitar doenças respiratórias e outras complicações

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
26/05/2026 16:33

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Onda de frio: como proteger a saúde de crianças e idosos
Com a chegada do frio, atenção redobrada e cuidados especiais protegem crianças e idosos de doenças respiratórias. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

O mês de maio de 2026 foi marcado por sucessivas ondas de ar polar que provocaram quedas de temperatura em diversas regiões do Brasil, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com a maior intensidade registrada nas últimas semanas do mês, o frio acende um alerta para a saúde, especialmente de crianças e idosos, que são mais vulneráveis a doenças respiratórias e outras complicações. Adotar cuidados simples no dia a dia é fundamental para atravessar o período com segurança e bem-estar.

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O corpo de crianças e idosos possui mais dificuldade para regular a temperatura interna, o que os torna mais suscetíveis aos efeitos do frio. Ambientes fechados e com pouca circulação de ar, comuns nesta época, também facilitam a propagação de vírus e bactérias, elevando o risco de gripes, resfriados e pneumonias.

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Cuidados essenciais com as crianças

Vestir os pequenos em camadas é a estratégia mais eficaz. Essa técnica permite que uma ou mais peças de roupa sejam retiradas em ambientes aquecidos, evitando o superaquecimento e o suor, que pode esfriar o corpo rapidamente quando a criança volta para o frio. Dê preferência a tecidos de algodão em contato com a pele.

A hidratação também é crucial, pois o ar frio e seco pode desidratar o corpo sem que se perceba. Ofereça água, chás e sucos com frequência. Mantenha a casa arejada, abrindo as janelas por alguns períodos do dia para renovar o ar e diminuir a concentração de microrganismos. A alimentação deve ser reforçada com frutas e vegetais ricos em vitamina C.

Atenção redobrada com os idosos

Para a população idosa, o risco de hipotermia é maior. É importante garantir que estejam sempre bem agasalhados, mesmo dentro de casa, com roupas quentes, meias e gorros, se necessário. Cobertores e mantas devem estar sempre ao alcance durante a noite. O consumo de bebidas e alimentos quentes, como sopas e caldos, ajuda a manter o corpo aquecido.

A pele dos idosos, naturalmente mais fina e sensível, também exige atenção. O frio pode causar ressecamento e rachaduras, por isso o uso de cremes hidratantes é recomendado. Além disso, é importante verificar se o calendário de vacinação está em dia, principalmente a vacina contra a gripe, que previne complicações graves. Fique atento a sinais como confusão mental, sonolência excessiva ou tremores, que podem indicar problemas relacionados ao frio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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