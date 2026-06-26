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Por que seu corpo fica vulnerável quando muda o tempo?

A explicação está na batalha invisível que seu organismo trava 24 horas por dia para se manter vivo e quando a temperatura cai, se descontrola.

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
26/06/2026 11:28

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Por que seu corpo fica vulnerável quando muda o tempo?
Agasalhar-se corretamente é uma das estratégias para fortalecer as defesas do corpo e evitar doenças respiratórias em dias frios. crédito: Miguel Rodríguez de Pexels

A temperatura sobe durante o dia e despenca à noite, um cenário comum em muitas cidades do Brasil durante o outono e o inverno. Para o corpo, essa variação não passa despercebida e a consequência é conhecida: mais gente espirrando, tossindo e se sentindo indisposta. Não é apenas uma impressão, a mudança brusca de tempo realmente abre portas para gripes, resfriados e outras doenças respiratórias.

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O organismo humano trabalha constantemente para manter a temperatura interna estável, em torno de 37°C. Quando o ambiente esfria ou esquenta de forma repentina, o corpo precisa gastar mais energia para se adaptar. Esse esforço extra pode sobrecarregar o sistema imunológico, deixando-o mais vulnerável à ação de vírus e bactérias.

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Além disso, o ar frio e seco, típico de frentes frias, resseca as mucosas do nariz e da garganta. Essas mucosas funcionam como uma barreira de proteção natural. Quando ressecadas, sua capacidade de filtrar e expulsar micro-organismos invasores diminui consideravelmente, facilitando o desenvolvimento de infecções.

Outro fator importante é o comportamento social. No frio, as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que cria o cenário ideal para a transmissão de vírus respiratórios de uma pessoa para outra.

Como proteger a saúde e a imunidade

Pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença para fortalecer as defesas do corpo durante períodos de instabilidade climática. Adotar uma rotina de cuidados ajuda o organismo a enfrentar melhor essas variações. Veja algumas dicas práticas:

  • Mantenha-se hidratado: beber bastante água ao longo do dia é fundamental para manter as vias aéreas úmidas e protegidas. Chás e sucos naturais também ajudam.

  • Capriche na alimentação: priorize alimentos ricos em vitaminas e minerais, como frutas cítricas (laranja, limão), vegetais verde-escuros (couve, espinafre), alho e gengibre, que são conhecidos por fortalecer a imunidade.

  • Durma bem: uma boa noite de sono é essencial para a recuperação do corpo e para a produção de células de defesa. Tente dormir entre sete e nove horas por noite.

  • Ventile os ambientes: mesmo nos dias mais frios, abra as janelas por alguns minutos para permitir a circulação do ar, especialmente em casa e no ambiente de trabalho.

  • Lave as mãos com frequência: a higiene das mãos com água e sabão ou o uso de álcool em gel é uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação por vírus e bactérias.

  • Mantenha a vacinação em dia: vacinas importantes, como as da gripe e da Covid-19, preparam o sistema imunológico para combater infecções comuns em períodos de maior circulação viral.

  • Agasalhe-se corretamente: use roupas adequadas para a temperatura, protegendo principalmente as extremidades do corpo, como mãos, pés e pescoço, para evitar o choque térmico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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