BH registra em horas metade da chuva prevista para julho em duas regiões
Chuva chegou na noite desse domingo (12/7) na capital mineira. Veja acumulado da Defesa Civil
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Duas regionais de Belo Horizonte atingiram mais de 50% de toda a média histórica de chuva prevista para o mês de julho com a precipitação da noite desse domingo (12/7).
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Segundo a Defesa Civil de BH, as regiões Centro-Sul e Barreiro foram as mais afetadas. Ambas registraram 2,8 milímetros de chuva, o equivalente a 51,9% e 51,8%, respectivamente, da média climatológica de julho, que é de 5,4 milímetros.
A Regional Noroeste também apresentou um acumulado de 2,4 milímetros (44,4% da média mensal). Já as regiões Leste e Nordeste registraram 1,4 milímetro (25,9%), enquanto a Oeste acumulou 1,2 milímetro (22,2%). Na Pampulha, o volume foi de 1 milímetro (18,5%).
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As regionais Hipercentro, Norte e Venda Nova não registraram chuva na noite desse domingo.
Acumulado de chuva nas últimas 12 horas
- Centro-Sul: 2,8 mm (51,9%)
- Barreiro: 2,8 mm (51,8%)
- Noroeste: 2,4 mm (44,4%)
- Leste: 1,4 mm (25,9%)
- Nordeste: 1,4 mm (25,9%)
- Oeste: 1,2 mm (22,2%)
- Pampulha: 1,0 mm (18,5%)
- Hipercentro: 0 mm (0%)
- Norte: 0 mm (0%)
- Venda Nova: 0 mm (0%)