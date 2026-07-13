BH registra em horas metade da chuva prevista para julho em duas regiões

Duas regionais de Belo Horizonte atingiram mais de 50% de toda a média histórica de chuva prevista para o mês de julho com a precipitação da noite desse domingo (12/7).

Segundo a Defesa Civil de BH, as regiões Centro-Sul e Barreiro foram as mais afetadas. Ambas registraram 2,8 milímetros de chuva, o equivalente a 51,9% e 51,8%, respectivamente, da média climatológica de julho, que é de 5,4 milímetros.

A Regional Noroeste também apresentou um acumulado de 2,4 milímetros (44,4% da média mensal). Já as regiões Leste e Nordeste registraram 1,4 milímetro (25,9%), enquanto a Oeste acumulou 1,2 milímetro (22,2%). Na Pampulha, o volume foi de 1 milímetro (18,5%).

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As regionais Hipercentro, Norte e Venda Nova não registraram chuva na noite desse domingo.

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas