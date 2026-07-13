Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM BH

BH registra em horas metade da chuva prevista para julho em duas regiões

Chuva chegou na noite desse domingo (12/7) na capital mineira. Veja acumulado da Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/07/2026 06:15 - atualizado em 13/07/2026 07:03

compartilhe

SIGA
×
A Defesa Civil de BH informa que o volume de chuva previsto é de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
Chuva atinge 50% da média de julho em duas regionais de BH em 12 horas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

Duas regionais de Belo Horizonte atingiram mais de 50% de toda a média histórica de chuva prevista para o mês de julho com a precipitação da noite desse domingo (12/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de BH, as regiões Centro-Sul e Barreiro foram as mais afetadas. Ambas registraram 2,8 milímetros de chuva, o equivalente a 51,9% e 51,8%, respectivamente, da média climatológica de julho, que é de 5,4 milímetros.

A Regional Noroeste também apresentou um acumulado de 2,4 milímetros (44,4% da média mensal). Já as regiões Leste e Nordeste registraram 1,4 milímetro (25,9%), enquanto a Oeste acumulou 1,2 milímetro (22,2%). Na Pampulha, o volume foi de 1 milímetro (18,5%).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As regionais Hipercentro, Norte e Venda Nova não registraram chuva na noite desse domingo.

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas

  • Centro-Sul: 2,8 mm (51,9%)
  • Barreiro: 2,8 mm (51,8%)
  • Noroeste: 2,4 mm (44,4%)
  • Leste: 1,4 mm (25,9%)
  • Nordeste: 1,4 mm (25,9%)
  • Oeste: 1,2 mm (22,2%)
  • Pampulha: 1,0 mm (18,5%)
  • Hipercentro: 0 mm (0%)
  • Norte: 0 mm (0%)
  • Venda Nova: 0 mm (0%)

Tópicos relacionados:

acumulado bh chuva defesa-civil-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay