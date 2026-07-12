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PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil de BH emite alerta para pancadas de chuva com rajadas de vento

O comunicado de chuvas de até 20 milímetros vale até às 8h desta segunda-feira (13/7). Nos próximos dias as temperaturas devem cair mais

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
12/07/2026 21:54

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Por que a previsão do tempo erra? A ciência por trás das previsões
A Defesa Civil alerta ainda para temperatura em queda nos próximos dias crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite deste domingo (12/7), um comunicado para a possibilidade de pancadas de chuva de até 20mm, com rajadas de vento em torno de 45km/h. 

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O aviso é válido até às 8h desta segunda-feira (13/7). 

A previsão para segunda é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, rajadas de vento ocasionais e possibilidade de raios isolados. A temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima de 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% no período da tarde.

A Defesa Civil alerta ainda para temperatura em queda nos próximos dias.

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Recomendações durante a chuva:

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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