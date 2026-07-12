Defesa Civil de BH emite alerta para pancadas de chuva com rajadas de vento

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite deste domingo (12/7), um comunicado para a possibilidade de pancadas de chuva de até 20mm, com rajadas de vento em torno de 45km/h.

O aviso é válido até às 8h desta segunda-feira (13/7).

A previsão para segunda é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, rajadas de vento ocasionais e possibilidade de raios isolados. A temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima de 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% no período da tarde.

A Defesa Civil alerta ainda para temperatura em queda nos próximos dias.

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