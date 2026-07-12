MG: mais de 170 cidades estão sob alerta de tempestade com queda de granizo
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de Minas ao longo deste domingo (12/7). Confira recomendações em caso de chuva
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Mesmo com o tempo seco, 178 cidades de Minas Gerais podem enfrentar fortes chuvas neste domingo (12/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem enfrentar tempestade com queda de granizo e até alagamentos.
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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final desta sexta.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
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O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades podem ser atingidas?
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Claraval
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guarará
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Recreio
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Aventureiro
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz