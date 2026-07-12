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CHUVA FORTE

MG: mais de 170 cidades estão sob alerta de tempestade com queda de granizo

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em municípios de Minas ao longo deste domingo (12/7). Confira recomendações em caso de chuva

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 17:40

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Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo
Chuvas podem ser tão fortes que há risco de queda de granizo em municípios mineiros crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 04/10/2022

Mesmo com o tempo seco, 178 cidades de Minas Gerais podem enfrentar fortes chuvas neste domingo (12/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem enfrentar tempestade com queda de granizo e até alagamentos.

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As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final desta sexta.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser atingidas?

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Areado
  • Argirita
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Monte Alto
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Cataguases
  • Caxambu
  • Chácara
  • Chiador
  • Claraval
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luminárias
  • Machado
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Palma
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Pratápolis
  • Recreio
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São João Nepomuceno
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

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