Arraial de Belô 2026 terá Mumuzinho e Zé Vaqueiro; confira os shows

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Vai ter quadrilha em BH? Vai sim senhor! O Arraial de Belô 2026 está confirmado para os dias 24, 25 e 26 de julho e 1º e 2 de agosto, no Mineirinho, Região da Pampulha. O público terá a oportunidade de aproveitar atrações como apresentação de quadrilhas, comidas típicas e apresentações musicais.

Em evento realizado nesta sexta-feira (10/7), a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou Mumuzinho, Zé Vaqueiro, Felipe Araújo, assim como as bandas Chama Chuva e Pisa na Fulô no palco do Arraial. Os shows vão acontecer na área externa da arena, deixando a área interna livre para as quadrilhas.

“Quando fizemos esse movimento de levar o Arraial de Belô para o Mineirinho, nós levamos em consideração o conforto e qualidade de quem assiste a dança das quadrilhas. Lá, temos uma estrutura diferenciada e conseguimos ampliar a capacidade de público, que na Praça da Estação era de 4 mil pessoas, para 10 mil”, declarou o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel.

O ponto alto do Arraial de Belô será a apresentação dos 42 grupos de quadrilhas juninas de BH em duas categorias: Grupo de Acesso e Especial. Os jurados ficarão de olho nos quesitos conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos. A premiação global soma R$ 142,5 mil, e o grande vencedor vai disputar o campeonato nacional. A PBH investiu cerca de R$ 1,4 milhão nos grupos inscritos, montante que foi distribuído de forma igualitária entre as agremiações.

“Nós estamos entre as cinco maiores festas juninas do Brasil e a maior das regiõe Sul e Sudeste. Já ganhamos o concurso nacional por 'N' vezes, desbancando as principais quadrilhas do Nordeste do Brasil”, destacou o prefeito Álvaro Damião.

A expectativa é que o evento atraia um público de 80 mil pessoas ao longo dos cinco dias, o mesmo registrado no ano passado.

Tradição que salva

Apesar da tradição do São João ser muito forte no Nordeste do Brasil, Jadson Nantes, presidente da União Junina Mineira, fala da importância da Festa Junina mineira no cenário nacional. “Nós temos um dos festejos juninos mais antigos do Brasil e, diferentemente de outros festejos pelo Brasil afora, o nosso nasce focado nas quadrilhas juninas. O nosso Arraial de Belô é mais antigo do que o de São João de Campina Grande e de João Pessoa, por exemplo”, conta.

Ele também ressalta a importância social das quadrilhas. O quadrilheiro ficou órfão ainda pequeno e se manteve longe da criminalidade e das drogas por ter sido acolhido pela arte junina. Nas quadrilhas, conheceu sua esposa, com quem tem um filho.

“A festa junina promove um espetáculo natural, mantendo famílias inteiras longe da criminalidade. Esse é um trabalho silencioso das quadrilhas porque não aparece nos holofotes. O espetáculo social que acontece nos bastidores é tão belo quanto o espetáculo artístico”, afirma Nantes.

Quitutes juninos

Também na área externa, o público vai encontrar a Vila Gastronômica. A parceria com o Mercado Central garante a presença de bares tradicionais que traduzem a personalidade mineira: Bar da Lôra, Casa Cheia, Bar Mané Doido, Lá no Mercado Café, Bom Grill e Bar Zé da Onça.

Para aqueles que gostam de experimentar novos sabores, os pratos dos alunos vencedores do 7º Concurso Prato Junino estarão disponíveis a preços populares. Na edição deste ano a competição teve como tema o aproveitamento total dos ingredientes usados. Já no corredor gastronômico, o público encontrará os quitutes do 1º Concurso de Quitandas e Confeitarias.

“Este é um projeto que desenvolvemos com as faculdades de gastronomia da capital. Os finalistas, que nós vamos conhecer amanhã (neste sábado, 11/7), vão comercializar os pratos que eles criaram durante meses e será o primeiro contato deles com um grande evento”, explicou o presidente da Belotur.

Investimento

A festa conta com R$ 2,9 milhões em patrocínios e convênios. Caixa Econômica Federal, Esporte da Sorte, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e a rede de supermercados Mart Minas são os patrocinadores.

“Este ano estamos anunciando o maior patrocínio da história do Arraial de Belô e tomara que nos próximos anos a gente possa fazer isso também, porque quando a gente tem investimento da iniciativa privada a gente deixa de utilizar o dinheiro do cofre público”, disse Damião.

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O Ministério do Turismo e o Sesc Minas participam por meio de convênio com investimentos de R$ 400mi e R$ 1 milhão, respectivamente, viabilizando os shows musicais.