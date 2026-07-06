Confira a programação das quadrilhas do Arraial de Belô

As quadrilhas da 47ª edição do Arraial de Belô foram divulgadas nesta segunda-feira (6/7) e contam com 43 grupos na disputa do tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas. Restando 18 dias, acompanhe os preparativos para um dos maiores eventos juninos do país.

Assim como nas duas últimas edições, o festival acontecerá no Mineirinho, na região da Pampulha, de 24 a 26 de julho e nos dias 1º e 2 de agosto, com entrada gratuita nas áreas externas. Os shows do evento contam com espaços reservados de acesso pago.

O Concurso será dividido em duas partes. O Grupo de Acesso conta com 27 quadrilhas, que abrem a competição nos dias 24, 25 e 26 de julho. Na semana seguinte, em 1º e 2 de agosto, 16 quadrilhas do Grupo Especial se apresentam nos tablados do Ginásio do Mineirinho.

As quadrilhas serão julgadas durante a competição por uma comissão com base em cinco critérios: o conjunto da performance, que engloba a integração, criatividade e ritmo dos participantes; a coreografia, focada na execução dos passos e na sintonia com a música; a caracterização, que preza pela tradição, originalidade e harmonia dos figurinos, o desempenho do marcador, analisando sua desenvoltura e interação; e a apresentação do casal de noivos, que deve demonstrar entrosamento, simpatia e conexão com a quadrilha e o público.

Expectativas e novidades

De acordo com o presidente da União Junina Mineira, Jadison Nantes, a expectativa para o evento é sempre muito grande. Os quadrilheiros se preparam para esse momento durante o ano todo, com muito esforço e dedicação. Destaca também que, nos últimos anos, o nível de qualidade artística das apresentações vem em constante crescimento, o que contribui muito para o evento.

Segundo Jadison, o sonho de todo quadrilheiro é poder participar do Arraial de Belô, um evento abraçado pela cidade, com um aumento de público a cada edição. O festival é um espetáculo da cultura popular construído pelo próprio povo e representa motivo de muito orgulho. Ele afirma ainda que as novidades normalmente são mostradas na própria quadrilha, com uma temática, vestimenta ou, até mesmo, uma coreografia inovadora e surpreendente, o que torna o evento único e representativo.

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Confira os grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas.





Grupo Especial

Fogo De Palha

Pipoca Doce

Feijão Queimado

Pé Rachado

Arriba A Saia

Nova Geração

São Mateus

São Gererê

Sangê de Minas

Vaca Loka

Sol Nascente

Trem D'minas

Nossa Junina

Formigueiro Quente

Pé de Serra

Estrela Matutina



Grupo de Acesso