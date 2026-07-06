Confira a programação das quadrilhas do Arraial de Belô
Com 43 quadrilhas divididas entre os Grupos de Acesso e Especial, o tradicional festival de Belo Horizonte retorna ao Mineirinho a partir de 24 de julho.
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As quadrilhas da 47ª edição do Arraial de Belô foram divulgadas nesta segunda-feira (6/7) e contam com 43 grupos na disputa do tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas. Restando 18 dias, acompanhe os preparativos para um dos maiores eventos juninos do país.
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Assim como nas duas últimas edições, o festival acontecerá no Mineirinho, na região da Pampulha, de 24 a 26 de julho e nos dias 1º e 2 de agosto, com entrada gratuita nas áreas externas. Os shows do evento contam com espaços reservados de acesso pago.
O Concurso será dividido em duas partes. O Grupo de Acesso conta com 27 quadrilhas, que abrem a competição nos dias 24, 25 e 26 de julho. Na semana seguinte, em 1º e 2 de agosto, 16 quadrilhas do Grupo Especial se apresentam nos tablados do Ginásio do Mineirinho.
As quadrilhas serão julgadas durante a competição por uma comissão com base em cinco critérios: o conjunto da performance, que engloba a integração, criatividade e ritmo dos participantes; a coreografia, focada na execução dos passos e na sintonia com a música; a caracterização, que preza pela tradição, originalidade e harmonia dos figurinos, o desempenho do marcador, analisando sua desenvoltura e interação; e a apresentação do casal de noivos, que deve demonstrar entrosamento, simpatia e conexão com a quadrilha e o público.
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Expectativas e novidades
De acordo com o presidente da União Junina Mineira, Jadison Nantes, a expectativa para o evento é sempre muito grande. Os quadrilheiros se preparam para esse momento durante o ano todo, com muito esforço e dedicação. Destaca também que, nos últimos anos, o nível de qualidade artística das apresentações vem em constante crescimento, o que contribui muito para o evento.
Segundo Jadison, o sonho de todo quadrilheiro é poder participar do Arraial de Belô, um evento abraçado pela cidade, com um aumento de público a cada edição. O festival é um espetáculo da cultura popular construído pelo próprio povo e representa motivo de muito orgulho. Ele afirma ainda que as novidades normalmente são mostradas na própria quadrilha, com uma temática, vestimenta ou, até mesmo, uma coreografia inovadora e surpreendente, o que torna o evento único e representativo.
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Confira os grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas.
Grupo Especial
- Fogo De Palha
- Pipoca Doce
- Feijão Queimado
- Pé Rachado
- Arriba A Saia
- Nova Geração
- São Mateus
- São Gererê
- Sangê de Minas
- Vaca Loka
- Sol Nascente
- Trem D'minas
- Nossa Junina
- Formigueiro Quente
- Pé de Serra
- Estrela Matutina
Grupo de Acesso
- Tradição Mineira
- Luar do Sertão
- Milho Verde
- Renascer Junino
- Camin da Roça
- Amor Junino
- Arraial do Chic Chic
- Fogo na Perna
- Balancê Mineiro
- Fulô de Laranjeira
- Kossaco
- Jiló com Mel
- Arrasta Pé de Minas
- Pé Vermelho
- Arraial do Sem Nome
- Forró de Minas
- Pé na Brasa
- Casa do Chapéu
- Arraial do Pé Roxo
- Junina Florescer
- Me Larga Cumade
- Alvorecer Junina
- Nega Biruta
- Meião Rasgado
- Arraial Dú Tadeu
- Brejo Grande
- Paixão Junina
O regulamento do Concurso Municipal de Quadrilhas está disponível no Portal da PBH.