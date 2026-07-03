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Anarriê em BH

Chegou a vez dos arraiás julinos; veja programação

Primeiro fim de semana de julho terá extensa agenda de eventos gratuitos e pagos, animados com quadrilhas, forró e comidas típicas das festas de são-joão

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
03/07/2026 15:01

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No Brasil, a quadrilha incorporou elementos indígenas e africanos, ganhando ritmo próprio e comandos típicos como anarriê, alavantu e balancê. Essa fusão cultural deu origem a uma dança festiva e teatral, marcada pelo humor e pela coletividade. A quadrilha se tornou parte essencial das festas juninas, reforçando a identidade caipira e rural. Sua adaptação mostra como o povo brasileiro recriou tradições europeias em algo único e autêntico.
Belo Horizonte recebe extensa programação de festas julinas neste fim de semana crédito: Emanuel Tadeu / Pexels

Se você já estava guardando a camisa xadrez, pode tirá-la do armário de novo. Junho acabou, mas a temporada de arraiás está longe de chegar ao fim em Belo Horizonte. Entre essa sexta-feira (3/7) e domingo (5/7), a capital mineira conta com extensa programação, incluindo eventos pagos e gratuitos em todas as regiões da capital. Quadrilhas, shows, forró e comidas típicas estão entre as atrações para toda a família.

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Confira a programação:

Sexta (3/7)

18h

  • Mosaico Julina | Casa Duca - R. Flávio dos Santos, 434 – Floresta | R$ 35 (Shotgun)

19h

  • Arraial do Rock | Praça Nossa Senhora da Paz - Rua Professor Gentil Sales, 31 – Planalto | Gratuito

21h

  • Arraiá do Rick & Nogueira – "Do Nosso Jeito" | Porcão - Av. Raja Gabáglia, 2.671 - São Bento | R$ 70 (Sympla)

Sábado (4/7)

8h

  • Arraiá SESI COMAR | Escola SESI - R. Lindolfo Caetano, 10 – Calafate | R$ 20 (Sympla)

10h

  • Arraiá do PIO XII | Colégio Pio XII - R. Alvarenga Peixoto, 1679 - Santo Agostinho | A partir de R$ 16 (Sympla)
  • Arraiá do Blues | Praça Alaska – Sion | Gratuito

12h

  • Arraiá do Castelo | Paróquia N. Sra. de Guadalupe - Dr. Sylvio Menicucci, 70 – Castelo | R$ 35 (Agenda Católica)

13h

  • Arraial do Rock | Praça Nossa Senhora da Paz - Rua Professor Gentil Sales, 31 – Planalto | Gratuito

14h

  • Festa Junina do Zilah | Centro Cultural Zilah Spósito - R. Carnaúba, 286 - Zilah Spósito | Gratuito
  • Arraial CCPJO | Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente - R. Fagundes Varela, 99- Lagoinha | Gratuito
  • Arraiá do Pisa | Av. Nossa Sra. de Fátima, 2.777 - Carlos Prates | Gratuito

15h

  • Arraiá da Basílica | Colégio Claretiano - R. Aimorés, 1.583 – Lourdes | Gratuito

16h

  • Arraiá do Guignard | Escola Guignard - R. Ascânio Burlamarque, 540 - Mangabeiras | Gratuito (Sympla)
  • Arraiá Le Beauty Concept | Studio Hudson Coiffeur - R. Wenceslau Braz, 736 – Copacabana | R$ 65 (Sympla)
  • Arraiá de São Mateus | Paróquia São Mateus - R. Joaquim Linhares, 47 – Anchieta | Gratuito
  • Arraiá do Tulipa's Bar | R. Tulipa, 125 - Esplanada | Gratuito

16h30

  • Festa Junina da Creche das Rosinhas  | R. Pouso Alto, 215 – Serra | Entrada: R$ 5

17h

  • Arraiá CSCS | Centro Social Cabos e Soldados PM/CBMMG - R. Dom Oscar Romero, 500 - Nova Gameleira | A partir de R$ 15 (Sympla)
  • Arraiá Lacre do Bem | Sede Lacre do Bem - R. Tito Lívio, 107 - Glória | Gratuito (Sympla)
  • Arraiá da Santa Clara | UniBH Campus Buritis – Av. Prof. Mário Werneck, 1.685 - Buritis | R$ 20 (Portaria)
  • Cidade Junina: Xand Avião e Mari Fernandez | Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinale, 460 - Olhos D'Água | A partir de R$ 110 (Sympla)

18h

  • Arraiá Intrépida Alegria | Intrépida Alegria - R. Alfredo Guzella, 123 - Planalto | A partir de R$ 25 (Sympla)

19h

  • Festa Forró Devasso | Dayó Espaço Cultural - R. Gustavo da Silveira, 840 – Horto | A partir de R$ 25 (Sympla)

22h

  • Arraiá John John e Mokaii | Cine Odeon - Av. do Contorno, 1.328 - Floresta | Entrada gratuita até 23h (Sympla)

Domingo (5/7)

7h

  • Arraiá da Padroeira | Igreja N. Sra. da Boa Viagem - R. Sergipe, 175 - Funcionários | Gratuito

12h

  • Arraiá do Kizomba | Mercado da Lagoinha - Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 – Lagoinha | Gratuito (Sympla)

13h

  • Arraiá da Coragem | Rua Pouso Alegre, 1.257 - Floresta | Gratuito (Sympla)
  • Arraial do Rock | Praça Nossa Senhora da Paz - Rua Professor Gentil Sales, 31 – Planalto | Gratuito

15h

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  • São João do Humaitá | Praça Comendador Negrão de Lima – Floresta | Gratuito

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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