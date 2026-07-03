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Aluna agride pedagoga com socos dentro de escola em Mariana

A responsável teria chamado a atenção da estudante após ela furar a fila durante a quadrilha de festa junina

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
03/07/2026 16:02

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O caso ocorreu durante uma festa junina na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira
O caso ocorreu durante uma festa junina na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira crédito: Reprodução/Google StreetView

Uma pedagoga foi agredida com socos e puxões de cabelo após chamar a atenção de uma aluna do 7º ano que teria furado a fila durante a quadrilha da escola. O caso ocorreu no dia 27 de junho em uma escola municipal de Mariana, na Região Central de Minas. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e registrou boletim de ocorrência. A menina foi transferida da instituição de ensino.

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O caso ocorreu durante uma festa junina na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira e levou a prefeitura a anunciar medidas administrativas, acompanhamento à profissional e ações de apoio à estudante e à família.

Segundo a administração municipal, a responsável teria chamado a atenção da estudante após ela furar a fila durante a quadrilha de festa junina. Insatisfeita com a bronca, a aluna avançou na pedagoga, que foi agredida com puxões de cabelo e socos. Neste momento, a festa foi encerrada, a Polícia Militar acionada e um boletim de ocorrência registrado.

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Após o episódio, o secretário municipal de Educação acompanhou a pedagoga até a delegacia e adotou as primeiras medidas administrativas. O Conselho Tutelar também foi acionado. De acordo com o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, a aluna foi transferida de escola e deverá receber acompanhamento psicológico. A família dela também será assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O Executivo também comunicou que a pedagoga recebeu acolhimento e continua sendo acompanhada. "Desde o primeiro momento, a profissional foi acolhida e segue recebendo todo o suporte necessário, tanto no âmbito administrativo quanto pessoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e dos setores competentes da Administração Municipal", disse em nota. No mesmo aviso, o município classificou o ocorrido como grave e inaceitável. 

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito ainda afirmou que o município não irá tolerar episódios de violência contra servidores públicos. “A nossa gestão repudia qualquer tipo de violência contra servidores públicos, principalmente quando acontece dentro de uma escola e contra uma professora”, reforçou.

Tópicos relacionados:

educacao mariana prefeitura-de-mariana violencia-nas-escolas

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