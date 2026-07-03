Cópia ou coincidência? Designer de BH aponta semelhança entre bancos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um banco instalado há 35 anos na Praça Diogo de Vasconcelos, a tradicional Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, chamou a atenção de um dos criadores. O arquiteto e designer mineiro Porfírio Valladares afirma ter encontrado à venda em lojas de São Paulo um modelo muito semelhante ao mobiliário criado por ele em 1990, mas atribuído ao renomado arquiteto suíço Mario Botta.

Segundo Valladares, o banco da Savassi foi desenvolvido em 1990 a convite do arquiteto Marcus Vinicius Meyer, conhecido como Matu, que coordenava o projeto de revitalização e do mobiliário urbano da praça. A iniciativa, patrocinada pela Acesita, buscava incentivar o uso do aço inox em espaços públicos. Entre as peças criadas pela equipe estava um banco simples e um modelo de dupla face, ambos instalados em 1991 e ainda presentes na praça.



"Em 2026, 35 anos depois, recebi imagens de um banco similar sendo vendido em duas lojas de São Paulo com autoria atribuída ao renomado arquiteto suíço Mario Botta, com data de criação no ano 2000 e fabricação alemã pela Benkert Bank. O nome dado à peça: 'Pausa'. Cheguei a pensar que fosse um engano. Não é. Está lá, no site do próprio arquiteto", escreveu Valladares em uma publicação nas redes sociais.



O arquiteto também compartilhou fotografias e documentos da época para demonstrar que o banco da Savassi já existia nove anos antes da data atribuída ao modelo de Botta. "Pergunta que não quer calar: sincronicidade de Jung?", escreveu.



Semelhança chama atenção



O banco comercializado como "Pausa" é descrito como um projeto de Mario Botta para a fabricante alemã Benkert Bänke, especializada em mobiliário urbano. A peça é datada de 2000, na Itália, e possui estrutura tubular em aço inoxidável e assento confeccionado em chapa perfurada, características que se assemelham ao mobiliário instalado na Savassi. Anúncios de venda destacam o desenho minimalista e a inspiração arquitetônica da peça, concebida para áreas públicas e ambientes externos.



Até o momento, não há nenhuma indicação de que tenha ocorrido cópia de projeto. Também não há manifestação pública de Mario Botta, da Benkert Bänke ou das lojas que comercializam o banco sobre a semelhança apontada pelo arquiteto brasileiro.



Botta esteve no Brasil no início da década de 1980 para uma série de palestras em cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na capital mineira, sua passagem foi considerada importante para o debate arquitetônico da época, influenciando profissionais ligados ao movimento pós-modernista. Anos depois, em 1994, retornou ao país para uma exposição no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

Porfírio Valladares formou-se em Engenharia e Arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1980, e posteriormente, especializou-se em arte contemporânea na Escola Guignard. Ao longo da carreira, recebeu prêmios como o Movesp, em 1990, e o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, em 1994. Também representou o Brasil no Concurso Mercosul de Design e Integração Produtiva em Móveis, em 2007, e é conhecido pelo trabalho em design de mobiliário, especialmente em madeira.

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Já Mario Botta é um dos arquitetos contemporâneos mais reconhecidos. Nascido em Mendrisio, na Suíça, em 1943, formou-se no Instituto Universitario di Architettura di Venezia e ficou conhecido internacionalmente por projetos marcados pelo uso de formas geométricas rigorosas e materiais como tijolo, pedra e concreto.