Arquitetura e Decoração



Josette Davis e a filha Carol foram as grandes anfitriãs do último domingo, quando receberam arquitetos, decoradores, artistas, designers e imprensa do setor para a abertura da 11ª edição da Modernos Eternos, que este ano está na Escola Estadual Dom Pedro II. No entra e sai dos 40 ambientes só se ouvia elogios pela beleza arquitetônica do prédio e pelo fato dos profissionais terem aproveitado móveis da escola. O coquetel assinado pelos restaurantes Olivia e Parallel agradou em cheio e tudo foi regado pela excelente música da Happy Feet Jazz Band, sob o comando de Marcelo Teixeira da Costa. Vejam cobertura da mostra nesta edição do caderno.

Servas 75 anos



Segunda-feira passada foi dedicada às comemorações dos 75 anos do Servas. Começou às 15h com a entrega da 2ª edição da medalha Sarah Kubitschek à pessoas que ajudam ou dedicam suas vidas à filantropia. Em seguida, todos os convidados foram para o Palácio da Liberdade para o lançamento do livro "20 Mulheres de História", escrito por Iana Coimbra, que conta a história da instituição. Antes, foram surpreendidos por uma linda, emocionante e engraçada apresentação – feita por atores e cantoras da Fundação Clovis Salgado – que simulou um encontro de d. Sarah e Lia Salgado, a fundadora da instituição e sua sucessora na presidência, combinando um sarau para convocar pessoas da sociedade para ajudar na assistência social, que começava ali. Em seguida, teve a tarde de autógrafos feita pela primeira-dama e presidente do Servas, Christiana Renault, idealizadora do livro e pela autora. Entre as inúmeras pessoas presentes estavam Célia Pinto Coelho, Heloisa Azeredo e Maria Coeli Porto, todas ex-presidentes do Servas; a diplomata Maria Helena Pinheiro, que reside em Boston, neta de d. Coracy Pinheiro, que veio ao Brasil especialmente para a data; e a sobrinha de d. Sarah, Maria Auxiliadora Gomes Fialho.

Acadêmico



Márcio Borges é o mais novo imortal mineiro. Ele ocupará a cadeira de número 29, sucedendo o acadêmico José Fernandes Filho. A solenidade de posse será dia 11 de julho, e ele será recebido pelo colega Angelo Oswaldo de Araújo Santos.

No Rio



O arquiteto Bernardo Schor, irmão da querida Lilian Furman, fez aniversário semana passada e comemorou a data com amigos e familiares durante um lindo almoço, assinado pelo Buffet de Madlene Saad, em seu apartamento no Rio de Janeiro.

“Andar com Fé”



O ator mineiro Gui Ventura foi escolhido entre 800 candidatos para fazer o papel de

Gilberto Gil na peça “Andar com Fé”, dirigida pelo Miguel Falabela, com estreia em agosto. Coincidência: o artista nasceu em Santa Luzia, cidade que Gil visitou há alguns anos para fazer um show intimista e comovente, após o exílio.

Feijoada Cape



Hoje, a chef do Rosewood São Paulo, Rachel Codreanschi, está aqui em BH para assinar a edição especial da Feijoada Camarada em benefício da Cape – Casa de Acolhida Padre Eustáquio. O almoço será na sede da Cape, na Pampulha, a partir das 13h. Ingressos a R$ 400,00, e ainda tem alguns poucos à venda.

Por aí...

Os 80 anos do Museu do Ouro foram celebrados com um painel especial promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, reunindo pesquisadores para discutir a trajetória e os desafios da instituição. O encontro foi idealizado pelo historiador Adalberto Andrade Mateus (IEPHA), que conduziu a reunião com o presidente do Instituto, Antônio Marcos Nohmi. A programação incluiu, ainda, conferências de Isabella Carvalho de Menezes, Jezulino Lúcio Mendes Braga, Douglas Lima e José Arcanjo do Couto Bouzas, abordando aspectos históricos, museológicos, documentais e culturais do museu.

Pelo visto, a famosa taxa da blusinha vai retornar a partir de 2027, com a reforma tributária. Travestida de Cobrança Sobre Bens e Serviços (CBS), vai onerar de novo os importados, mas incluindo itens acima de 50 dólares. Em compensação, a taxação ficará em torno de 10% e não mais 20%. Um pequeno sopro para a indústria nacional, principalmente a moda.

Uma fruta quase desconhecida por aqui, o jacatiá pode virar guloseima de ‘relevante interesse cultural’ em Minas. Só falta o Legislativo aprovar. A pequena Bom Jesus da Penha, quer ser a capital do produto. O doce é feito com o miolo do tronco – lembrando mamão verde ralado – ou o fruto. O problema é que os paulistas reivindicam o título de ‘inventores’ da receita.

Dita a melhor amiga das mulheres, as bolsas guardam os segredos delas, em grande estilo. Mas para os homens, o acessório parece ser objeto de ostentação do seu status bancário. Pelo menos entre nossos atletas na Copa, que chegaram aos EUA com sacs de grifes famosas custando entre 30 e 300 mil reais.

Sem constrangimento.

Por falar em atletas verde-e-amarelo na Copa 2026, quase metade das esposas ou namoradas deles viraram influencers temporárias. Algumas delas fizeram até parcerias com grupos de mídia para obter fuxicos extra-campo da turma. São as ‘abobrinhas’ que ajudam a turbinar audiência do futebol nas telinhas e celulares. Novos tempos.

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Os artistas de Minas sempre tiveram protagonismo mundial. Agora eles contribuem na chamada economia geek (arte ligada a tecnologia, quadrinhos, animação, cinema, etc), com vários nomes bacanas. São os desenhistas de histórias em quadrinhos que conquistaram os grandes estúdios internacionais, como a Marvel. De suas mãos saem aventuras de Homem-aranha, Wolverine, Guardiões da Galáxia, Capitão América e mais. Entre esses talentos está o Wil Conrad, que é um dos pioneiros no assunto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.