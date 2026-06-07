Arquitetura criativa! Ideia improvável vira realidade em projeto de iglu construído com barro e palha

As primeiras camadas apresentaram desafios, pois parte do barro atravessava a malha ou se desprendia antes de secar. Com o avanço da obra, a equipe ajustou a técnica e conseguiu distribuir a massa de forma mais uniforme. O projeto também recebeu uma entrada baixa, inspirada nos iglus tradicionais, além de uma janela que permitiu a entrada de luz natural e ventilação. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech