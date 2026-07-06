Grande BH: casal é indiciado após criança morrer com tiro 'acidental'

Os pais de um menino de dois anos que morreu após dar entrada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com um tiro na cabeça, foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (6/7). O caso foi registrado em abril deste ano, às margens da BR-040, entre Nova Lima e Itabirito, na Região Metropolitana.

Segundo a corporação, o pai do garoto deixou a companheira e o filho com uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho da BR-040, e fugiu.

A criança chegou à unidade hospitalar com uma perfuração na testa, e a responsável afirmou que o disparo foi acidental e efetuado pela própria criança. Após a morte, a instituição policial encaminhou a mãe à delegacia, em BH.

Durante diligências na casa do casal, a PC encontrou R$ 10.901 em dinheiro trocado, uma pistola semiautomática calibre 9mm sem registro oficial, munições, balança de precisão, máquina de contar cédulas e farto material destinado ao fracionamento e embalagem de entorpecentes. Também foi confirmado que os dois respondem a processo anterior por tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a conclusão do inquérito, o casal foi indiciado por homicídio qualificado contra menor de 14 anos por omissão de quem devia e podia agir para evitar o resultado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O pai da criança segue foragido. O caso foi encaminhado à Justiça.