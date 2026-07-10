Dia do Rock terá chope de quase 1 litro a R$ 13 em BH
Unidade da Praça Tiradentes do Porks terá 13 horas de programação dedicada ao gênero musical; evento ainda dará hambúrguer de graça para músicos de rock
compartilheSIGA
O Porks Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Rock, na segunda-feira (13/7). O evento contará com 13 horas de duração, das 11h à meia-noite, dedicadas ao gênero musical e com promoção de cerveja artesanal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Promoção de chope e sanduíche
Durante todo o dia, o chope de 999ml será vendido por R$ 13. A trilha sonora será composta por uma playlist com clássicos e diferentes vertentes do rock. Além da bebida, músicos de rock que comparecerem ao local ganharão um Porks Bacon Burguer.
A unidade funcionará com o serviço completo, oferecendo o cardápio tradicional da rede, que inclui petiscos e sanduíches à base de carne de porco com preços acessíveis. A entrada no evento é gratuita.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.