Dia do Rock terá chope de quase 1 litro a R$ 13 em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Porks Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Rock, na segunda-feira (13/7). O evento contará com 13 horas de duração, das 11h à meia-noite, dedicadas ao gênero musical e com promoção de cerveja artesanal.

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Promoção de chope e sanduíche

Durante todo o dia, o chope de 999ml será vendido por R$ 13. A trilha sonora será composta por uma playlist com clássicos e diferentes vertentes do rock. Além da bebida, músicos de rock que comparecerem ao local ganharão um Porks Bacon Burguer.

A unidade funcionará com o serviço completo, oferecendo o cardápio tradicional da rede, que inclui petiscos e sanduíches à base de carne de porco com preços acessíveis. A entrada no evento é gratuita.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.