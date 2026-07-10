Dois festivais em BH celebram o Dia Mundial do Rock

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, não vai passar em branco em Belo Horizonte. Vai passar de preto – que costuma ser a identidade visual dos amantes do gênero – em pelo menos dois espaços da cidade.



O estacionamento do Shopping Del Rey abriga, neste fim de semana, um festival que celebra os 10 anos de inauguração da casa de shows Mister Rock, reunindo 16 atrações. Já a Praça da Liberdade será palco do evento gratuito Rock no Metal BH, promovido pelo MM Gerdau.



Entre bandas autorais e covers (locais e de outros estados), a celebração promovida no Shopping Del Rey vai contar, neste sábado (11/7), com shows de Camisa de Vênus, Sérgio Britto (dos Titãs), Guilherme Isnard (fundador da Zero), acompanhando as bandas Putz Grilla e Chevette Hatch, Lurex, U2 Go Home e Mister Rock Band.

No domingo (12/7), se apresentam CPM 22, Matanza Ritual, Egypcio (do Tihuana), Tianastácia, Carne Nua, Bauxita, Pretty (tributo a Pitty) e Live in Park, que toca sucessos do nu metal.



Algumas dessas atrações chegam com shows que marcam efemérides. O Camisa de Vênus está em turnê comemorativa de 40 anos de lançamento dos álbuns “Viva” e “Correndo o risco”. O CPM 22, por sua vez, está rodando o país celebrando suas três décadas de trajetória.



Proprietário do Mister Rock e organizador do festival, Lucélio Henrique diz que a escolha das atrações foi orientada tanto pela disponibilidade de agendas quanto pela diversidade de estilos e pela relação que os grupos e artistas têm com a casa.



Dentro das sub variantes do rock, ele procurou agrupar atrações pela proximidade de estilos. “O sábado é mais voltado para um público ligado no rock Brasil dos anos 1980. Já o domingo é voltado para uma turma mais nova, interessada no som feito a partir dos anos 1990”, diz.



“Tenho esse entendimento de que é difícil as pessoas irem em dois dias seguidos, então pensei em dividir considerando a faixa etária”, explica. Todas as atrações escaladas, com exceção de Egypcio, já passaram pelo palco do Mister Rock.



Fundador e vocalista do Camisa de Vênus, Marcelo Nova é uma espécie de emblema do evento e da data que ele celebra. “Fiz disso um estilo de vida. São 46 anos dedicados ao rock. Nunca fiz rap, nem MPB, nem bossa nova, nada disso. O que o Camisa faz é rock'n'roll sem nenhum tipo de constrangimento”, afirma. “Não tenho que dar referência de nenhum outro tipo de som para ser aceito. Gosto do que faço e sei que sou bom no que faço”, diz.



Nova conta que no roteiro da atual turnê entram pelo menos 80% do repertório de cada um dos discos que ela celebra, o que inclui sucessos como “Hoje”, “Eu não matei Joana d'Arc”, “Sílvia” e “Simca Chambord”.



O vocalista reivindica o pioneirismo de seu grupo por introduzir o palavrão não apenas no rock, mas na música brasileira. “É uma linguagem de beira de cais, uma expressão natural, que entendi que podia usar depois de assistir à peça 'Dois perdidos numa noite suja', de Plínio Marcos, em Salvador”, conta.



Rock no Metal

Na Praça da Liberdade, o MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal começou a promover sua celebração roqueira em 2017, a partir de uma identificação entre os diletantes do gênero com seu próprio nome.



A gerente de relacionamento institucional do equipamento cultural, Paola Oliveira, conta que, naquele ano, fez-se notar na Praça Carlos Drummond de Andrade – o espaço livre entre o Memorial Vale e o MM Gerdau – uma movimentação de “camisas pretas”, que se encontravam para escutar rock.



“Pareceu óbvia a associação do heavy metal com o MM Gerdau. Fizemos uma pesquisa sobre a presença dos metais nesse estilo, na fabricação de guitarras e baterias, e começamos a buscar associações. Resolvemos misturar isso tudo para conversar com aquela comunidade que já estava ali”, afirma.



Desde 2023 realizado também em Araxá, o Rock no Metal recebe, nesta edição na capital, as bandas Divas do Rock, Honey Bomb – ambas formadas por mulheres – e Vol. 4, que presta tributo a Ozzy Osbourne e ao Black Sabbath.



Paola diz que a escolha das atrações principais de cada edição do evento em geral se relaciona a efemérides. “Este ano fazemos uma celebração do legado de Ozzy Osbourne, que morreu em julho do ano passado, pouco depois da edição do Rock no Metal BH 2025, que dedicamos aos 40 anos do Live Aid, com uma homenagem ao Queen”, recorda, para justificar a presença da banda Vol. 4 como carro-chefe. Com relação às outras duas, ela explica que o convite é orientado pelo desejo de valorizar os talentos locais.

ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DO MISTER ROCK

Neste sábado (11/7) e domingo, a partir das 12h, no estacionamento do Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.000, Caiçara). Ingressos com preços variando de R$ 20 a R$ 80 para cada dia do evento, à venda no Sympla, onde se pode conferir a programação completa.



ROCK NO METAL BH

Neste sábado (11/7), a partir das 14h, nas escadarias do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). O Museu funciona normalmente das 9h às 13h30. Acesso gratuito, sujeito à lotação do espaço.

Rock & Brasa

O Dia Mundial do Rock será comemorado também em Contagem, com uma nova edição do Rock & Brasil, festival gastronômico e musical que acontece neste fim de semana, no Shopping do Avião (av. Babita Camargos, 1.295, Cidade Industrial).

Neste sábado (11/7), se apresentam as bandas Wild Mary, Locomotive, Cash, Aorta e Rockaverna. No domingo, sobem ao palco as bandas Lurex, U2 Go Home, Borne, Hitstation e Nuh. No sábado, o evento acontece das 14h à meia-noite, com entrada gratuita até as 18h – após este horário, os ingressos custam R$ 10 e R$ 25 (com direito a copo personalizado) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

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No domingo, o Rock & Brasa vai das 10h às 19h, com entrada gratuita. Para ambos os dias, é necessário retirar os ingressos gratuitos pela Sympla.