A história por trás de 'Total Eclipse of the Heart', o hino imortal de Bonnie Tyler
A música que marcou gerações tem uma origem surpreendente; descubra as inspirações, as curiosidades da gravação e por que ela se tornou um clássico eterno
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A morte da cantora galesa Bonnie Tyler aos 75 anos, ocorrida em Portugal devido a complicações de uma cirurgia, trouxe de volta às paradas de sucesso uma das canções mais icônicas dos anos 80: "Total Eclipse of the Heart". Lançada em 1983, a música se tornou um hino geracional, mas sua origem é bem diferente da balada romântica que muitos imaginam.
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A origem vampiresca da canção
Segundo relatos amplamente divulgados, a canção foi originalmente concebida para um musical sobre vampiros. O compositor Jim Steinman a teria escrito sob o título "Vampires in Love", imaginando uma história de amor sombria e intensa entre criaturas da noite, o que explica a atmosfera dramática e a letra passional da música.
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O gênio por trás da música
O responsável pela composição foi o produtor e compositor norte-americano Jim Steinman, conhecido por suas produções grandiosas e teatrais. Antes de trabalhar com Bonnie Tyler, ele já era famoso por criar sucessos para o cantor Meat Loaf, como o álbum "Bat Out of Hell". Steinman ofereceu a música a Tyler por acreditar que a sua voz rouca e potente era perfeita para a carga emocional da canção.
A gravação se tornou um marco na carreira de ambos. A produção incluiu arranjos orquestrais e um coral marcante, elementos que ajudaram a transformar a faixa em uma das baladas mais poderosas e reconhecidas da história da música pop.
Curiosidades da gravação e do legado
Vocais de apoio: o famoso trecho "Turn around, bright eyes" é cantado pelo vocalista canadense Rory Dodd, um colaborador frequente de Jim Steinman;
Sucesso atemporal: além de alcançar o primeiro lugar nas paradas de vários países em seu lançamento, a música ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify no início de 2026;
Reconhecimento Real: em 2023, Bonnie Tyler foi condecorada pelo Rei Charles III com a medalha da Ordem do Império Britânico (MBE) por seus serviços à música;
Legado na cultura pop: a canção é frequentemente utilizada em filmes, séries e programas de TV para criar momentos de drama ou comédia, além de ser um clássico indispensável em karaokês.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.