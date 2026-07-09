Você sabia? Bonnie Tyler fez dueto com Fábio Jr. nos anos 1980

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora galesa Bonnie Tyler morreu nesta quarta-feira (9/7), aos 75 anos. Quarenta anos atrás, ela lançou um dueto com um artista brasileiro: trata-se da música “Sem limites para sonhar”, uma parceria entre a voz de “Total eclipse of the heart” e Fábio Jr.

A parceria foi gravada em 1986 por iniciativa da gravadora CBS, que mantinha os dois artistas no elenco. Na época, Bonnie Tyler vivia o auge do sucesso internacional por conta do estrondoso desempenho de “Total eclipse of the heart”, enquanto Fábio Jr. preparava o lançamento de seu terceiro álbum pela gravadora, depois de dois discos de grande sucesso comercial.

A estratégia da CBS era aproveitar a projeção mundial da cantora britânica para impulsionar ainda mais a carreira do artista brasileiro. O resultado foi o dueto bilíngue "Sem limites para sonhar", primeiro single do álbum homônimo de Fábio Jr., lançado em fevereiro de 1987.

A música é uma versão em português, escrita por Claudio Rabello, de “Reaching for the infinite heart”, composição de Mariano Pérez, Carlos Gómez e Rosa Girón. Na gravação, Fábio Jr. interpreta os versos em português, enquanto Bonnie Tyler canta sua parte em inglês, dando à canção um caráter internacional pouco comum para o mercado brasileiro da época.

Lançada para as rádios em dezembro de 1986, a faixa rapidamente ganhou espaço na programação das emissoras. Em janeiro de 1987, o videoclipe estreou no programa “Fantástico”, da TV Globo, impulsionando ainda mais a popularidade da canção.

Poucos meses depois, em março de 1987, "Sem limites para sonhar" liderava as paradas radiofônicas brasileiras, então consideradas o principal indicador de sucesso da indústria musical.

Morte de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler morreu aos 75 anos, segundo comunicado divulgado por sua família e equipe no perfil oficial da artista no Instagram. "A família e a equipe de Bonnie estão devastadas em anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite em um hospital em Portugal, em decorrência da doença que estava sendo tratada", informou a nota.

De acordo com o jornal The Guardian, a cantora havia passado, em maio, por uma cirurgia intestinal de emergência. Após o procedimento, chegou a ser colocada em coma induzido, mas não resistiu às complicações causadas pelo agravamento de seu estado de saúde enquanto permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nascida em 8 de junho de 1951, Bonnie Tyler construiu uma carreira de mais de quatro décadas e se tornou um dos maiores nomes do pop rock mundial graças ao seu timbre rouco e inconfundível.

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Seu maior sucesso, “Total eclipse of the heart", lançado em 1983 e produzido por Jim Steinman, liderou as principais paradas musicais internacionais e permanece como um dos maiores clássicos da música pop. Ao longo da carreira, a cantora também emplacou hits como “Holding out for a hero” e “It's a heartache”.