Os galãs que marcaram as novelas de Benedito Ruy Barbosa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7/7), aos 95 anos, fez o público relembrar personagens que ajudaram a construir alguns dos maiores sucessos da televisão brasileira. Se as novelas dele ficaram conhecidas pelas protagonistas fortes e pelas paisagens do interior do país, também revelaram uma galeria de galãs que conquistaram gerações de telespectadores.

Diferentemente dos tradicionais "príncipes" das novelas urbanas, os protagonistas masculinos de Benedito eram homens ligados à terra, ao campo e às raízes brasileiras. Fazendeiros, peões, imigrantes e sertanejos ocupavam o centro de histórias marcadas por grandes romances, disputas familiares e conflitos sociais.

Antônio Fagundes, o grande protagonista

Nenhum ator esteve tão associado à obra de Benedito quanto Antônio Fagundes. Em “Renascer” (1993), deu vida ao fazendeiro José Inocêncio, personagem obstinado cuja trajetória atravessa décadas e é marcada por perdas, amores e conflitos familiares.

Três anos depois, voltou a protagonizar outro clássico do autor ao interpretar Bruno Mezenga, o "Rei do gado". O pecuarista apaixonado por Luana Berdinazzi, vivida por Patrícia Pillar, protagonizou uma das histórias de amor mais lembradas da televisão brasileira, enquanto a novela discutia temas como reforma agrária e concentração de terras.

Marcos Palmeira e o homem do campo

Outro rosto frequentemente ligado ao universo criado por Benedito é Marcos Palmeira. Em “Pantanal” (1990), interpretou Tadeu, um dos peões da fazenda de José Leôncio e personagem querido pelo público.

Poucos anos depois, voltou ao universo do autor para viver João Pedro, um dos protagonistas de “Renascer”. Ao longo da carreira, consolidou a imagem de galã ligado às histórias rurais que se tornaram marca registrada das novelas de Benedito.

Thiago Lacerda conquistou o Brasil

Em “Terra Nostra” (1999), Thiago Lacerda viveu Matteo Battistella, jovem italiano que deixa seu país em busca de uma nova vida no Brasil. Separado da amada Giuliana durante a viagem, o personagem enfrenta desafios para reencontrar seu grande amor.

A novela foi um dos maiores sucessos do fim dos anos 1990 e transformou Thiago Lacerda em um dos principais galãs da televisão brasileira.

Reynaldo Gianecchini em ‘Esperança’

Depois do sucesso de “Terra Nostra”, Benedito voltou ao tema da imigração italiana em “Esperança” (2002). O protagonista Toni, interpretado por Reynaldo Gianecchini, chega ao Brasil em meio às transformações políticas e sociais do início do século XX.

A novela consolidou Gianecchini como protagonista de grandes produções e reforçou uma das principais marcas do autor: combinar romances épicos com acontecimentos históricos.

Fábio Jr. na telinha

A clássica “Cabocla” também revelou diferentes galãs ao longo de suas versões. Na adaptação de 1979, Fábio Jr. interpretou Luís Jerônimo, fazendeiro que se apaixona pela jovem Zuca (Glória Pires).

Em 2004, o papel ganhou uma nova interpretação com Daniel de Oliveira, que reviveu o romance em uma geração diferente de telespectadores.

Kadu Moliterno, o filho do diabo

Em “Paraíso” (1982), Kadu Moliterno conquistou o público ao interpretar José Eleutério, personagem cercado por lendas populares e conhecido como o "Filho do Diabo". A novela misturava religiosidade, romance e elementos do folclore brasileiro, outra característica presente na obra de Benedito.

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